Situácia Rómov sa pomaly zlepšuje, stále však existuje riziko chudoby

Na ilustračnej snímke rómske deti svoje kresby. Foto: TASR - Romana Buganová Foto: TASR - Romana Buganová

Brusel 30. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila dnes výsledky hodnotenia, ktoré sa zameriava na to, ako členské štáty EÚ vykonávajú svoje vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a ako sa zmenila situácia Rómov od roku 2011.V správe EK sa konštatuje, že celková situácia sa pomaly zlepšuje - rómske deti sa viac zúčastňujú na vzdelávaní v ranom detstve a znižuje sa aj podiel osôb predčasne ukončujúcich školskú dochádzku. Na druhej strane z hodnotenia vyplýva, že až 80 percent Rómov je stále vystavených riziku chudoby, hoci toto číslo je nižšie ako v roku 2011.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že hoci EÚ je založená na hodnotách tolerancie a rovnosti, tieto hodnoty neplatia pre každého občana EÚ, čo je neprijateľné.odkázal Timmermans.Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová upozornila, že dôležitým, avšak zatiaľ len prvým krokom je to, že vlády členských štátov EÚ vypracovali stratégie na integráciu Rómov. Teraz musia členské štáty tieto stratégie vykonať, aby boli skutočným prínosom pre život ľudí.odkázala.Podľa hodnotenia EK sú zlepšenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania nerovnomerné. Na vzdelávaní sa zúčastňuje viac rómskych detí (53 percent v roku 2016 oproti 47 percentám v roku 2011). Najvýraznejšie zlepšenie bolo zaznamenané v Španielsku, na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku. Tiež menej rómskych detí ukončuje školskú dochádzku predčasne (68 percent v roku 2016 oproti 87 percentám v roku 2011).Tieto čísla sú podľa EK stále príliš vysoké, pričom v niektorých krajinách je segregácia v oblasti vzdelávania aj naďalej problémom. Na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku je viac než 60 percent rómskych detí oddelených od ostatných detí.V oblasti zamestnanosti badať rastúci podiel mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní ani sa nezúčastňujú vzdelávania či odbornej prípravy - 63 percent v roku 2016 oproti 56 percentám v roku 2011. To je alarmujúcim signálom, že prechod zo vzdelávania do zamestnania a iných oblastí neprebieha tak, ako by mal. Tento podiel najviac vzrástol v Španielsku, na Slovensku, v Rumunsku, Českej republike a v Maďarsku.V otázke zdravia správa EK naznačila nedostatočné pokrytie základným zdravotným poistením v niekoľkých štátoch EÚ. V Bulharsku a Rumunsku nemá k základnému zdravotnému poisteniu prístup až polovica rómskeho obyvateľstva.S odkazom na situáciu rómskych domácností eurokomisia upozornila, že prístup k základným službám (pitná voda a elektrina) sa zlepšuje, a to najmä v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a v Českej republike. Rómovia v Portugalsku, Českej republike a Španielsku sú však stále viac diskriminovaní, pokiaľ ide o prístup k bývaniu vrátane sociálneho bývania.Exekutíva EÚ vyzvala na koordinovanejšie úsilie na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni v otázke integrácie rómskych komunít. Prioritou členských štátov musí byť boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu a integrácia rómskej mládeže, žien a detí.