Situácia SR sa na šampionáte komplikuje: Skokan si na MS už nezahrá

Dávid Skokan zo Slovenska (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Kolín 12. mája (TASR) - Na piatkovom tréningu slovenských hokejistov na MS zaberali naplno najprv všetci hráči, už aj s uzdraveným Jakubom Sujom a zraneným Dávidom Skokanom. Ten nehral proti Nemecku pre zranenie ruky, do ktorej ho v zápase s Dánskom trafil puk. Pre Skokana sa však tréning skončil predčasne a útočník si už v zostávajúcich zápasoch na šampionáte nezahrá."Nechcel som vypadnúť z rytmu, takže som išiel na ľad. Zistil som však, že ďalej už takto hrať nemôžem. Veľmi ma to bolí, nemôžem poriadne držať ani hokejku. S doktorom sme usúdili, že by nebolo rozumné riskovať ďalšie komplikácie. Po návrate na Slovensko preberieme ďalšie možnosti liečby," povedal Skokan.Dvadsaťosemročný útočník nastúpil na šampionáte v troch zápasoch, v ktorých si pripísal jeden kanadský bod za asistenciu a dva mínusové body.