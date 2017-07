Situácia v Hamburgu je napätá, v meste sa zhromažďujú demonštranti

Na snímke demonštranti protestujúci proti schôdzke zástupcov skupiny G20, ktorá združuje najvýznamnejšie vyspelé a rozvojové krajiny sveta v nemeckom Hamburgu vo štvrtok 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke nemeckí policajti prichádzajú na demonštráciu odporcov summitu zástupcov skupiny G20, ktorá združuje najvýznamnejšie vyspelé a rozvojové krajiny sveta v nemeckom Hamburgu vo štvrtok 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 6. júla (TASR) - Mimoriadne bezpečnostné opatrenia sú v severonemeckom meste Hamburg zrejmé už deň pred začiatkom summitu predstaviteľov krajín G20, ktorého viacerí účastníci pristáli už dnes na medzinárodnom letisku prístavného mesta.Prvým z nich bol juhoafrický prezident Jacob Zuma, po ňom pricestovali postupne kanadský premiér Justin Trudeau, čínsky prezident Si Ťin-pching, ako aj najvyšší predstaviteľ USA Donald Trump, ktorý dnes popoludní absolvoval let zo svojej predchádzajúcej európskej zastávky, poľskej metropoly Varšava, do dejiska summitu.Ide o vôbec prvú návštevu nového amerického prezidenta v Nemecku. Trumpa s manželkou Melanie privítal na hamburskom letisku primátor mesta Olaf Scholz. Prominentných hostí prepravil potom vrtuľník amerických ozbrojených síl do ich dočasného sídla. Následne sa dnes podvečer začalo v priestoroch Hotela Atlantic stretnutie Trumpa s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktoré by malo trvať asi 45 minút. Prezident USA sa navyše zúčastní aj na pracovnej večeri venovanej otázkam bezpečnosti v regióne severovýchodnej Ázie, na ktorej budú prítomní juhokórejský prezident Mun Če-in i japonský premiér Šinzó Abe.Kým na letisku postupne pristávali špeciály s účastníkmi vrcholnej dvojdňovej schôdzky, medzi ktorými budú prezidenti Ruskej federácie a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan, v centre Hamburgu dochádza už dnes k značným dopravným problémom, pretože policajti dočasne uzatvárajú niektoré cesty.Úrady už vopred vodičom odporučili, aby počas summitu nechali svoje vozidlá doma využili hromadnú dopravu vrátane metra. Severonemecký rozhlas (NDR) preto neustále aktualizuje dopravné informácie.Polícii však spôsobujú nemalé starosti aj opatrenia v súvislosti s avizovanou demonštráciou odporcov G20, ktorí by sa mali dnes večer vydať na pochod ulicami mesta pod mottom Vitajte v pekle (Welcome to Hell). Stovky aktivistov, ktorí patria k záujemcom o protestnú akciu ľavicových extrémistov spájaných i s násilím, sa začali zhromažďovať už popoludní. Bezpečnostné zložky sú v prípade potreby pripravené zasiahnuť aj vodnými delami. Už vopred nenechali nikoho na pochybách, že budú mimoriadne dbať o pokojný priebeh pochodu demonštrantov.