Situáciu na cestách bude najbližšie hodiny komplikovať hmla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Vodiči by mali byť počas nasledujúcich hodín na cestách opatrní. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred výskytom hmly na celom území Slovenska.SHMÚ predpokladá dohľadnosť na cestách od 50 do 200 metrov. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 22.00 h do štvrtka (11.1.) desiatej hodiny predpoludním.