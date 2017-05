Sivý zákal sa rozvíja pomaly, odhalí ho prehliadka u očného lekára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Vekom podmienené ochorenie sivý zákal postihne skôr či neskôr každého. Odborníci sa s ním stretávajú u čoraz mladších pacientov.hovorí očný lekár František Veselý.Za bežných okolností je šošovka nachádzajúca sa vo vnútri oka priehľadná. Vďaka tomu cez ňu môže prechádzať svetlo a následne sa lámať do miesta najostrejšieho videnia.priblížil Veselý.Sivý zákal v počiatočných štádiách nie je voľným okom viditeľný. Zmení sa to v neskoršom štádiu ochorenia, a to pri tzv. bielom sivom zákale. Na zreničke je viditeľný biely fľak. V minulosti bol tento stav označovaný slovom beľmo. Oko je už v takomto prípade slepé.Pravidelnú prehliadku u očného lekára by mal každý absolvovať aspoň raz ročne." upozornil Veselý.Jedinou možnosťou, ako sa dá sivý zákal efektívne odstrániť, je operácia. Oko býva plne funkčné už na druhý deň po zákroku. Pred niekoľkými rokmi sa k operácii sivého zákalu pristúpilo až vtedy, keď už bol zrelý. Dnes je situácia iná. "" zhrnul Veselý.