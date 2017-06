SK-MED sa obracia na EK, jej členovia majú zvážiť účasť na oddlžení

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 27. júna (TASR) – Dodávatelia špeciálnych zdravotníckych pomôcok by mali zvážiť, či sa zapoja do procesu oddlžovania nemocníc. Svojich 30 členov na to vyzýva asociácia dodávateľov SK-MED, so štátom chce ešte o veci rokovať.Ministerstvo zdravotníctva plánuje koncept oddlženia predložiť v stredu (28.6.) na rokovanie vlády.odkázala dodávateľom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Dodávateľom sa nepáči, že štát od nich v rámci oddlžovania očakáva zľavy pre nemocnice, niektoré z nich sú podľa asociácie mimo ekonomickú realitu. SK-MED navrhuje, aby sa pohľadávky voči nemocniciam navýšili o pokuty a úroky z omeškania a vymáhali sa súdnou cestou aj prostredníctvom exekúcií či odpredaja pohľadávok špecializovaným tretím osobám. Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom za špeciálny zdravotnícky materiál a Sociálnej poisťovni.uvádza SK-MED v písomnom stanovisku.Asociácia tvrdí, že dodávatelia na Slovensku čakajú na zaplatenú faktúru v priemere 750 dní. Ku koncu marca tohto roka bol celkový dlh nemocníc voči SK-MED 183 miliónov eur a k tomu 23 miliónov eur pokuty a penále.Štát chce nemocnice oddlžovať dvoma formami - takzvanou dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou, bude hľadieť na dlhy vzniknuté do konca minulého roka. Tento proces chce rozdeliť na viacero kôl, prvé by sa malo začať na jeseň tohto roka, celkovo by na oddlženie malo ísť najviac 585 miliónov eur, to bude dobrovoľné a nemocnice sa musia zaviazať k splneniu viacerých podmienok - napríklad plnením ozdravného plánu.