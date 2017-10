Skalica, Štúrovo a Trnava bodovali v súťaži Európskeho týždňa mobility

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Trnava 26. októbra (TASR) – Mesto Skalica sa stalo tohtoročným víťazom národnej súťaže Európskeho týždňa mobility (ETM) v kategórii Aktívna samospráva. Výsledky vyhlásili v stredu 25. októbra v Trnave počas konania konferencie Cyklistická doprava. Národnú súťaž vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.Do národnej kampane ETM 2017 sa v tomto roku zapojilo 49 samospráv, čo zaraďuje Slovensko na 13. miesto z 50 zapojených krajín. V Národnej súťaži ETM členovia hodnotiacej komisie vyberali spomedzi 20 prihlásených projektov v troch kategóriách. V Skalici, ktorá bola v súťaži prvýkrát, sa kampaň niesla v znamení hesla Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Mesto zorganizovalo 25 podujatí, do ktorých sa zapojilo takmer 1000 obyvateľov a prostredníctvom plagátov a ďalších médií nepriamo oslovilo vyše 15.000 obyvateľov.V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčilo najviac hodnotiacu komisiu mesto Štúrovo s projektom Poď s nami do školy busom zdarma, kde bola vytvorená možnosť bezplatného cestovania pre všetkých žiakov základných škôl. Individuálne vozenie detí je v meste zdrojom dopravných zápch až kolapsov, preto sa porota rozhodla oceniť práve toto trvalé opatrenie, ktoré je podľa nej hodné nasledovania aj v iných mestách na Slovensku.Originálnou aktivitou Medzinárodný deň bez áut na Štefánikovej ulici najviac zabodovalo u hodnotiacej komisie mesto Trnava. V piatok 22. septembra bola ulica uzavretá pre motorovú dopravu. Zmenila sa na miesto plné aktivít, naplnilo sa tým posolstvo ETM – predstaviť verejnosti výhody nemotorovej dopravy v meste a motivovať ľudí k zámene áut za bicykle, vlastné nohy, prípadne autobusy MHD. Informovala o tom koordinátorka kampane ETM Andrea Štulajterová.Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy, ako aj motivovať samosprávy k realizácii aktivít a opatrení, ktoré vedú k udržateľnej mobilite.