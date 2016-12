Skaličania dostali dva nové autobusy MHD

Ilustračná snímka, nové autobusy. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Skalica 27. decembra (TASR) - Mesto Skalica odovzdalo dnes do užívania cestujúcej verejnosti dva nové autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD). Poskytujú väčší komfort, majú viac miest na sedenie a sú plne klimatizované. Na úplne prvý okruh ich ráno o 9. hodine vyslali pokrstené šampanským zástupcovia vedenia mesta a prepravcu SKAND Skalica, s.r.o.Radnica už dávnejšie podľa slov primátora Ľudovíta Baráta uvažovala o nových vozidlách, potreba nákupu sa ukázala nielen z technických a kapacitných dôvodov, ale i z potreby zavedenia ďalšej linky, vedúcej k skalickému zariadeniu pre seniorov. Autobusy na nej by mali začať premávať po generálnej oprave starších dvoch vozidiel." informoval zástupca primátora Peter Pagáč. K tomu bola vyrobená i špeciálna grafika na ne. Keďže dodávatelia stihli všetky práce v predstihu, rozhodli sa nečakať na úvod roka a zaradiť ich do prevádzky už teraz. "" dodal Pagáč. Autobusy bude mesto podľa jeho slov splácať šesť rokov prepravnej spoločnosti. Výška cestovného sa v Skalici nemení.