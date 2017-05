Skalická spokojnosť aj po prehre, Kostelník: Sme na správnej ceste

Jozef Kostelník. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Pokus o zázrak, ktorý nevyšiel. Tak nazval tréner MFK Skalica Jozef Kostelník prehru 0:3 vo finále 48. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu so Slovanom Bratislava. Záhoráci chceli v Poprade dokončiť svoju úspešnú pohárovú misiu, ale ich sen o pohárovej Európe zmaril koncentrovaným výkonom najčastejší víťaz Slovenského pohára. Pre Skaličanov je však už finálová účasť úspechom, ktorý podčiarkuje vyradenie troch tímov z Fortuna ligy.Ktovie, ako by sa zápas vyvíjal, ak by Skaličan Ádam Meszáros v 2., resp. v 5. minúte premenil aspoň jednu z dvoch jeho. Slovan sa vo finálovom zápase rozbiehal pomalšie, ale hoci sa Skaličania viackrát dostali do sľubnej pozície, neskórovali. Ich taktika slávila úspech do 20. minúty, od inkasovaného gólu sa im však už nedarilo zaskočiť obranu súpera.uviedol po zápase tréner Jozef Kostelník, ktorý pochválil svojich zverencov najmä za výkon v prvom polčase.Po ňom ešte druholigista živil nádej na úspech, za prvopolčasového stavu 0:1 pre Slovan ešte nebolo nič rozhodnuté. Druhé dejstvo však bolo v réžiiktorí mali viacero šancí, vytvorili si tlak a strelili aj ďalšie dva góly. Skaličania sa tak po zápase museli prizerať oslavám súpera, ktorého v Poprade podporilo aj niekoľko stoviek fanúšikov. Podpora vari päťdesiatky skalických nestačila.poznamenal Kostelník.Skalické A-mužstvo pôsobilo v sezóne 2015/2016 v najvyššej slovenskej súťaži a účasťou vo finále akoby chcel dať klub najavo ambíciu vrátiť sa medzi slovenskú futbalovú elitu. Na ceste do finále zdolal troch účastníkov Fortuna ligy, čo ešte viac zvyšuje kredit skalickej finálovej účasti.pripomenul Kostelník. Tomu popradské prostredie opäť neprialo. V roku 2015 viedol vo finálovom zápase SP na štadióne NTC pod Tatrami mužstvo Senice, ale takisto neúspešne. Jeho vtedajší zverenci podľahli AS Trenčín 2:3 po rozstrele z 11 m. Do histórie sa však vracať nechcel, dve finálové prehry vníma iba ako zhodu okolností.poznamenal tréner MFK Skalica.Záhoráci potvrdili, že na slovenskej futbalovej mape majú svoje významné miesto. Práca trénerského tímu i vedenia klubu priniesla ovocie v podobe cennej trofeje za 2. miesto v Slovenskom pohári. Klub poteší aj finančná prémia vo výške 20.000 eur. Kostelník vníma finálovú účasť ako odmenu za každodennú prácu.uzavrel skalický kormidelník.