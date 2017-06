Skalickú nemocnicu ocenili za liečbu cievnych mozgových príhod

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 19. júna (TASR) - Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica (FNsP) štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod. Udelený štatút excelentnosti prináleží európskym nemocniciam s najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov. Zo slovenských centier boli okrem Skalice ocenené nemocnice v Komárne, Nitre a Košiciach.Štatút je možné získať po splnení veľmi prísnych odborných kritérií. Predmetné údaje sú súčasťou databázy Národného centra zdravotníckych informácií v Národnom registri cievnych mozgových príhod. Podmienkou je dodržiavanie najmodernejších diagnostických a terapeutických postupov platných v liečbe akútnych cievnych mozgových príhod so zameraním na trombolytickú a endovaskulárnu liečbu. To sa kolektívu na čele s primárom neurologického oddelenia Vlastimilom Serdahelym darí. Informovala o tom Martina Plášková, poverená vo FNsP komunikáciou s médiami.Ocenenie pre skalickú nemocnicu prišlo v čase, keď finišuje s rekonštrukciou svojho neurologického oddelenia a už o týždeň, 26. júna, odovzdá jeho poslednú etapu. Tá zjednotí ambulantnú a lôžkovú časť do jedného objektu, čo ocení personál i pacienti.