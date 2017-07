Skalné previsy či jaskyne turistu pred bleskami neochránia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 25. júla (TASR) - Počasie na horách je cez leto nepredvídateľné. Mení sa rýchlo, turisti by preto mali klásť dôraz na plánovanie túry. Inak ich môže zastihnúť búrka s bleskami, čo je nebezpečné, upozorňuje Horská záchranná služba (HZS). Meteorológovia po tieto dni varovali pred búrkami či dažďom, niekde už došlo k veľkým materiálnym škodám. Výstrahy pred lejakmi platia i dnes.zdôraznil Janiga. Ak turista podľa neho vidí, že sa blíži búrka, odporúča rýchlo opustiť hrebene hôr, sedlá či žľaby plné vody. Ak ho už búrka zastihne, nech neuteká a nechodí.vysvetlil Janiga.Na hrebeňoch hôr by si mal turista čupnúť na nevodivý materiál ako ruksak, karimatku či pršiplášť. Dôležité je prikrčiť sa a nevyčnievať nad ostatné skaly.upozornil. Či je podľa neho potrebné vypnúť aj telefón, s istotou nepovedal, existuje veľa teórií.Janiga varuje aj pred úkrytom v jaskyniach a skalných previsoch či pod stromami, čo sa pre človeka môže stať osudným. V prvých dvoch prípadoch totiž vytvára skratový mostík a napriek tomu, že sa nachádza vo vnútri a nevyčnieva, blesk cez neho môže prejsť.uviedol Janiga.V tejto oblasti by mal turista vyhľadať poľovnícke chaty či krmelce, čo predstavuje bezpečný úkryt, útočisko v stanoch označil Janiga za nevhodné. Tvrdí však, že v horských oblastiach je les pomerne bezpečný, keďže blesky primárne priťahujú skaly.Pri zásahu bleskom musí byť pomoc okamžitá, svedok tejto udalosti by mal rýchlo zavolať záchranné zložky.zdôraznil hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Boris Chmel.Ak blesk udrel viacero ľudí, do príchodu záchrannej služby treba najprv pomôcť ohrozeným na živote, u ktorých došlo k zástave obehu či dýchania.dodal Chmel.