Škandál prezidentky sa dotkol aj organizačného výboru ZOH 2018

Juhokórejská prezidentka Pak Kun-hje. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 8. februára (TASR) - Korupčný škandál okolo Čche Son-sil, dlhoročnej priateľky a dôverníčky juhokórejskej prezidentky Pak Kun-hje, sa dotkol aj organizačného výboru ZOH 2018 v Pjongčangu. Podľa posledných informácií sa 60-ročná Čche pokúšala získať pozemky, ktoré mali slúžiť pre výstavbu športovísk pre potreby zimnej olympiády.Biznismenka Čche čelí obvineniam z toho, že svoju dlhoročnú známosť s prezidentkou využila na získavanie darov a obohacovanie svojich nadácií. Tieto aktivity mala kryť prezidentka Pak.Polícia pri vlaňajších raziách zatkla aj viacerých športových funkcionárov, ktorí pomáhali Čche v jej snahách o získanie pozemkov. Šéf organizačného výboru 2018 Li He-beom oznámil, že špeciálna komisia preverí všetky obchodné kontrakty v súvislosti s firmami, ktoré vlastnila Čche.Obžaloba označila prezidentku za komplicku. Svojej kamarátke údajne umožnila nazerať do vládnych dokumentov a ovplyvňovať personálne rozhodnutia, hoci nevykonávala nijakú verejnú funkciu a nepodstúpila bezpečnostnú previerku.Juhokórejskí zákonodarcovia odhlasovali 9. decembra takzvaný impeachment prezidentky, ktorá je obviňovaná z korupcie. Teraz je na rade ústavný súd, ktorý do 180 dní posúdi legitimitu tohto kroku a rozhodne, či dá súhlas na definitívne odvolanie prezidentky, alebo umožní jej návrat do úradu. Prezidentka čelí celkovo 13 obvineniam, v piatich prípadoch dokonca z porušenia ústavy.