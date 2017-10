Škandál s falšovaním údajov zrazil akcie Kobe Steel na 5-ročné minimum

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 16. októbra (TASR) - Týždeň po zverejnení škandálu s falšovaním údajov o kvalite hliníka, medi a ďalších materiálov dôležitých v automobilovom, železničnom či leteckom priemysle zaznamenala cena akcií japonskej oceliarskej spoločnosti Kobe Steel prepad na takmer 5-ročné minimum. Ukázalo sa totiž, že situácia je horšia, než sa na začiatku predpokladalo, a investori sa začali obávať finančných a právnych dôsledkov pre oceliarsku spoločnosť, tretiu najväčšiu v Japonsku.Pred týždňom firma zverejnila, že od začiatku septembra 2016 do konca augusta tohto roka falšovala údaje o produktoch z hliníka a medi, pričom výrobky so zmanipulovanými údajmi dodala približne 200 zákazníkom. V piatok (13.10.) však šéf spoločnosti Hiroja Kawasaki oznámil, že problém sa týka približne 500 zákazníkov a navyše, zatiaľ čo pôvodne sa hovorilo len o produktoch z medi a hliníka, údaje boli falšované aj v prípade výrobkov z ocele.Cena akcií Kobe Steel klesla v priebehu dnešného dňa na 774 jenov (5,84 eura). To bola najnižšia hodnota od 11. decembra 2012. Neskôr sa cena zotavila a do uzávierky sa zvýšila na 827 jenov. Aj naďalej však zostáva hlboko pod úrovňou spred vypuknutia krízy. Vtedy dosahovala okolo 1638 jenov za akciu.Investori sa obávajú, že financie firmy sa dostanú pod silný tlak, keďže Kawasaki po zverejnení väčších problémov prisľúbil, že náklady zákazníkov spojené s manipuláciou firma vykompenzuje. Kobe Steel v súčasnom finančnom roku (končí sa v marci) predbežne očakáva zisk 35 miliárd jenov. V predchádzajúcich dvoch finančných rokoch bola spoločnosť stratová.(1 EUR = 132,49 JPY)