Škandál s vajíčkami: Spôsobil ho belgický obchodník s chemikáliami

Ilustračné foto Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Iba cez Dolné Sasko sa do Nemecka dostalo vyše 10 miliónov vajec s pesticídom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 4. augusta (TASR) - Pôvodcom škandálu so slepačími vajíčkami, v ktorých sa nachádzal v západnej Európe jed na ničenie rastlinných škodcov fipronil, je podľa najnovších výsledkov pátrania belgický obchodník s chemikáliami z mesta Weelde Patrick R.Na prelome rokov objednal v nemenovanej rumunskej továrni veľké množstvo fiprocidu, ktorý sa aplikuje zvieratám ako liečivo. Ten však obsahuje nebezpečnú látku fipronil.Nemecký spravodajský týždenník Spiegel v najnovšom vydaní píše, že Patrick R. za niekoľko desaťtisíc eur kúpil nebezpečný roztok. Doň sa zrejme primiešal aj kontaktný jed Dega 16. Tekutina sa používala na dezinfekciu kurínov. V Nemecku uvedený preparát sa na voľnom trhu nepredáva.Fipronil sa používa aj ako prípravok na ochranu rastlín, ale tiež na zbavenie mačiek a psov bĺch a kliešťov. Pôsobí aj na ploštice a roztoče. Na zvieratá, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do potravinového reťazca ľudí, je jeho aplikovanie zakázané.Po zistení, že vo vajíčkach je nebezpečná látka, ich z trhu stiahli niekoľko miliónov.Iba cez Dolné Sasko sa na nemecký trh dostalo podstatne viac vajec importovaných z Holandska s privysokým obsahom pesticídu Fipronil, ako sa pôvodne predpokladalo.Už pred troma dňami potravinárski inšpektori informovali, že zo supermarketov v Holandsku, ako aj v nemeckých spolkových krajinách Dolné Sasko a Severné Porýnie-Vestfálsko sa sťahujú rádovo milióny vajec. Do Nemecka sa podľa vtedajšej správy malo dostať celkove 2,9 milióna takýchto vajec, z ktorých sa 875.000 kusov malo dostať do obchodnej siete.Ako vyplýva z informácií, ktoré dnes na tlačovej konferencii uviedol dolnosaský krajinský minister pôdohospodárstva, nominant Zelených Christian Meyer, iba cez Dolné Sasko sa do Nemecka dostalo viac ako desať miliónov znečistených vajec. Všetky teraz sťahujú. Nemožno však vylúčiť, že to ešte stále nie je všetko, pripustil minister s tým, že sú odkázaní na údaje od veľkých dolnosaských spracovateľov.Informoval o tom Severonemecký rozhlas (NDR).Pesticíd Fipronil, ktorý vyvinuli v 80. rokoch minulého storočia vo Francúzsku, je vysoko jedovatý pre kliešte, blchy, ba aj včely. Od roku 2013 sa v Európskej únii obmedzilo jeho využívanie na pôdohospodárstvo.Hodnoty Fipronilu vo vajciach podľa pôvodných informácií nepredstavujú ohrozenie pre dospelých, potenciálne však môžu znamenať zdravotné riziká pri konzumácii vajec deťmi. Pri vyšších dávkach môže však pesticíd spôsobiť aj u dospelých podráždenie pokožky a očí, nevoľnosť, vracanie či bolesti hlavy.Konzumácia vajec by podľa potravinárskych inšpektorov mohla byť zdraviu škodlivá.Podozrenie, že by sa znečistenie objavilo podobne ako v Belgicku a v Holandsku aj v chovoch hydiny, sa zatiaľ v Nemecku nepotvrdilo, je však stále predmetom skúmania.To isté platí aj o rôznych výrobkoch, v ktorých sa využívajú vajcia, ako napríklad rezance alebo koláče.