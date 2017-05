Škandinávske menu nie sú len mäsové guľky a nakladané haringy

Tomáš Šomody, junior sous chef reštaurácie Brasserie Anjou v bratislavskom hoteli Sheraton. Foto: BHP Foto: BHP

Marinovaný losos, reštaurácia Brasserie Anjou v bratislavskom hoteli Sheraton Foto: BHP Foto: BHP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (OTS) - Škandinávske menu, to však nie sú len mäsové guľky alebo nakladané haringy, tzv. „nová kuchyňa“ ponúka oveľa viac.vysvetľuje Tomáš Šomody, junior sous chef reštaurácie Brasserie Anjou v bratislavskom hoteli Sheraton.Viete, kedy sa stala škandinávska kuchyňa naozaj populárna? Bolo to v roku 2004, kedy špičkoví svetoví šéfkuchári spísali deklaráciu „Kitchen Manifesto“. Zaviazali sa v nej k. Škandinávska kuchyňa tak bola presným opakom molekulárnej kuchyne as exotickými surovinami. Vyzdvihuje návrat ku koreňom a šéfkuchári po celom svete zintenzívnili spoluprácu s malými farmármi, ktorí im dodávajú kvalitné suroviny. Severskú kuchyňu dokonca chvália výživoví poradcovia, ktorí jej prínos prirovnávajú k stredomorskej gastronómii.hovorí Tomáš Šomody.Ochutnať škandinávsku kuchyňu je možné vďaka Tomášovi Šomodymu a jeho kolegovi Pavlovi Pavlačkovi aj v Bratislave.opisuje svoj zážitok Tomáš Šomody. Viaceré jedlá môžete ochutnať v reštaurácii Brasserie Anjou.dodáva Tomáš Šomody, ktorý spolu s Pavlom Pavlačkom pôsobia v tíme šéfkuchára Tomáša Opletala.