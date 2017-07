Škantárovci bez pódia v 3. kole SP. V Markkleebergu skončili siedmi

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav a Peter Škantárovci Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Finálové výsledky



C2: 1. Kašpar - Šindler (ČR) 108,95 (2), 2. Scianimanico - Cailhol (Fr.) 109,25 (0), 3. Behling - Becker (Nem.) 109,39 (2), ...7. Ladislav a Peter Škantárovci 110,57 (2), ...v semifinále Tomáš Kučera - Ján Bátik (všetci SR) 126,81 (2)



C1ž: 1. Jessica Foxová (Austr.) 101,46 (0), 2. Nuria Vilarrublová (Špan.) 106,40 (0), 3. Rosalyn Lawrenceová (Austr.) 111,46 (0), ...v semifinále 26. Simona Glejteková 132,29 (4), 29. Simona Maceková (obe SR) 136,79 (10)



K1m: 1. Giovanni De Gennaro (Tal.) 92,83 (0), 2. Sebastian Schubert (Nem.) 95,78 (0), 3. Kazuja Adači (Jap.) 98,29 (0), ...v semifinále 30. Martin Halčin 104,25 (4), 34. Jakub Grigar (obaja SR) 107,36 (8)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Markkleeberg 1. júla (TASR) - V troch sobotňajších finálových kategóriách 3. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode v nemeckom Markkleebergu mali Slováci zastúpenie len vďaka deblistom Ladislavovi a Petrovi Škantárovcom. Ani im sa však nepodarilo preniknúť na stupne a skončili na 7. mieste.Škantárovci postúpili zo semifinále ako piati najrýchlejší s čistou jazdou (112,54), vo finále sa síce zrýchlili, a to si ešte časové konto zaťažili na 7. bránke dvoma trestnými sekundami, no konkurencia bola tentoraz lepšia. Od víťazných Čechov Kašpara - Šindlera ich na trati s 23 bránkami plnej valcov delilo len 1,62 sekundy, tak vyrovnané bolo finále. Ak by si Škantárovci do siedmej bránky neťukli, tak by zvíťazili.