Škantárovci majú striebro, titul majstra sveta im ušiel iba o chlp

Finálové výsledky



C2: 1. Klauss - Peche (Fr.) 105,30 (2), 2. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI 105,37 (0), 3. Behling - Becker (Nem.) 106,15 (0), 4. Kašpar - Šindler (ČR) 106,34 (0), 5. Scianimanico - Cailhol (Fr.) 107,53 (2), 6. Pochwala - Szczepanski (Poľ.) 107,83 (0), ...8. Tomáš Kučera - Ján Bátik 118,15 (6), 10. Pavol a Peter Hochschornerovci 217,56 (106)

Pau 29. septembra (TASR) - Slovenskí deblisti Ladislav a Peter Škantárovci vybojovali na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau strieborné medaily. Od zlatých Klaussa - Pecheho ich delilo len 0,07 sekundy, tretí skončili so stratou 0,85 Nemci Behling - Becker.V semifinále sa z 10 postupujúcich dopustila penalizácie len jedna loď, všetci ďalší náročnú trať s 23 bránkami zvládli čisto. Vo finále miera rizika vzrástla, na technických i pádlovacích častiach sa mohlo dosť stratiť a aj dlhý úsek v záverečnom finiši si vyžadoval veľa síl. Ako prví sa pustili do boja s perejami zo Slovákov olympijskí víťazi Ladislav a Peter Škantárovci. Prvý vážny čas ukázali pred nimi Francúzi Klauss - Peche, napriek jednému dotyku. Škantárovci sa pokúšali o prvé individuálne zlato na MS v kariére a po dojazde bolo zrejmé, že ju nezískajú ani v Pau, aj keď záver zvládli bravúrne. Priebežne sa zaradili na druhú priečku a mohli odsledovať ďalších päť lodí. Bratia Hochschornerovci vzápätí stroskotali hneď v úvode, prestali aj pádlovať po tom, čo nastali komplikácie na 2. bránke a konto si zaťažili 50-sekundovými penalizáciami na tretej a štvrtej. V cieli z nich vyžarovalo už len veľké sklamanie.Kučera s Bátikom, povzbudení druhým najrýchlejším časom v semifinále, siahali na cenné umiestenie, no museli sa ešte zrýchliť, aby pomýšľali na vzácny kov. Veľké úsilie osláviť narodenie dcéry sprevádzalo Jána Bátika, no už na 2. bránke si zapísali dotyk, ďalšie pribudli na 14. a 15-tej, čo bolo priveľa na výraznejší výsledok.Pre strieborných Škantárovcov je to už piata medaila na MS v individuálnych pretekoch (0-2-3) a určité zadosťučinenie, keďže v Pau boli v hliadkach tretí, no medailu v dôsledku nedostatočného počtu štartujúcich napokon oficiálne nezískali. Spolu s hliadkami si kariérnu bilanciu na MS po individuálnom striebre v Pau zaokrúhlili na okrúhlych 10 (1-5-4).