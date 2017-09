Na snímke slovenskí reprezentanti Ladislav (vpravo) a Peter Škantárovci. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky



C2: 1. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (SR) 100,99 (0), 2. Behling - Becker (Nem.) 102,54 (2), 3. Klauss - Peche (Fr.) 103,14 (0), ... 5. Tomáš Kučera - Ján Bátik 104,84 (2), 6. Pavol a Peter Hochschornerovci 106,31 (0), ... v semifinále 13. Matúš Gewissler - Juraj Skákala (všetci SR) 113,70 (2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ivrea 2. septembra (TASR) - Slovenskí deblisti Ladislav a Peter Škantárovci triumfovali vo finále 4. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode v talianskom stredisku Ivrea. Od druhých Nemcov Behlinga - Beckera ich delilo 1,55 sekundy a od tretích Francúzov Klaussa - Pecheho 2,15.Pre Škantárovcov je to prvé víťazstvo v seriáli SP tohto roku, v kariére deviate, 21. na stupňoch (9-5-7).Olympijskí víťazi Škantárovci trať s 23 bránkami zvládli bravúrne, krásne prešli všetky protiprúdne bránky a po dopádlovaní si dovolil Ladislav aj víťazné gesto. Svoj semifinálový čas (106,33) zlepšili o vyše päť sekúnd. V cieli čakali napokon už len na ďalšiu slovenskú loď Tomáša Kučeru - Jána Bátika, ktorí síce v semifinále zvíťazili, no podstatne horším časom (104,37), aký mali Škantárovci vo finále. Kučera s Bátikom sa zrýchlili, zažili však veľkú smolu, keď špičkou lode rozkývali úplne poslednú bránku, pripravili sa o 3. priečku a skončili na 5. priečke.Hochschornerovci postúpili do finále ako posledná 10. loď časom 112,33 (4). Štartovali prví a latku nasadili časom 106,31 s čistou jazdou dosť vysoko. Na ich jazde bolo vidieť hlavne snahu zbytočne nenabrať trestné sekundy a zaradili sa na 6. miesto.