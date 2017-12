Skauti roznesú cez víkend Betlehemské svetlo po celom Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 23. decembra (TASR) - Počas tohto víkendu (23.-24.12.) čaká Betlehemské svetlo tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. Svetlo sa prostredníctvom skautských dobrovoľníkov dostane do viac ako 330 slovenských miest a obcí, a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie. TASR o tom informoval koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.povedal Suvák. Ako doplnil, skauti svetlo roznesú aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.priblížil Suvák. Jednu z najdlhších trás Bratislava - Žilina - Košice už tradične zabezpečí rýchlik s odchodom 10.03 h a príchodom do cieľovej stanice o 15.53 h.Svetlo sa vďaka skautským posádkam dostane všade, od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe republiky. V sobotu vynesú skauti plamienok z Betlehema opäť aj na Lomnický štít a rovnako aj na Hrebienok a do Tatranského ľadového dómu.