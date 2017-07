SKCH pomôže zbierkou školských pomôcok znevýhodneným deťom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Spišská Nová Ves/Stará Ľubovňa 10. júla (TASR) – Slovenská katolícka charita (SKCH) organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov. Záujemcovia môžu na Spiši školské pomôcky odovzdať na jednom zo štyroch miest, a to v Spišskej Novej Vsi, Spišskej Starej Vsi, Levoči alebo v Starej Ľubovni. TASR o tom informovala Petra Lisoňová z oddelenia PR a marketingu Spišskej katolíckej charity.V poradí ôsmy ročník s mottom S prázdnou taškou sa do školy nechodí, trvá do 31. augusta na viac ako 40 zberných miestach po celom Slovensku. Podľa slov Lisoňovej môžu ľudia darovať nové i použité, ale stále funkčné školské pomôcky.Kampaň pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok.vysvetlila Lisoňová. Vyzbierané predmety rozdelia do rodín, centier a charitných detských domovov.Malým poďakovaním pre všetkých darcov je záložka do knihy so symbolom pravítka.uviedla Lisoňová.Zbierku školských pomôcok realizuje SKCH v spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami, ktoré ponúkli priestory svojich zariadení na vytvorenie zberných miest. Po skončení zbierky sa budú podieľať na distribúcii pomoci.