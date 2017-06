SKCH spúšťa zbierku školských pomôcok pre sociálne slabšie rodiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - S prázdnou taškou sa do školy nechodí je hlavné motto 8. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v období od 1. júna do 31. augusta. Viac ako 40 zberných miest po celom Slovensku bude v tomto čase k dispozícii všetkým darcom, ktorí by chceli takouto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Zbierku školských pomôcok realizuje SKCH v spolupráci z arcidiecéznymi a diecéznymi charitami, ktoré ponúkli priestory svojich zariadení na vytvorenie zberných miest. Zároveň sa po skončení zbierky budú podieľať na distribúcii pomoci.Darcovia sa môžu zapojiť darovaním nových i použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítok, fixiek, peračníkov, tašiek a iných vecí, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov.Viac informácií o zbierke a zoznam všetkých zberných miest s kontaktnými osobami nájdu záujemcovia na www.charita.sk/pomocky.