Skelet budovy hyzdiaci centrum Púchova sa môže zmeniť na učebne

Púchov 10. mája (TASR) – Rozostavaná budova takmer v centre Púchova pri kruhovej križovatke hyzdí mesto už takmer desať rokov. Skelet budovy postavil súkromný investor v stiesnených priestoroch prakticky bez možnosti prístupu automobilmi. Samospráva vidí riešenie v odkúpení budovy a jej následné využitie pre gymnázium.Podľa primátora Púchova Rastislava Heneka sa na budove v podstate nič nerobí, mesto vyzvalo majiteľa, aby predostrel samospráve svoje ďalšie zámery s budovou.skonštatoval Henek s tým, že si nevie predstaviť, kde by parkovali automobily, ak by vzniklo 30 – 40 nových bytov.Ako dodal, veľkým problémom by bol odvoz komunálneho odpadu alebo zásobovanie, ak by v objekte vznikli obchodné prevádzky. Riešením by bolo odkúpenie budovy a jej pričlenenie k neďalekému púchovskému gymnáziu, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).doplnil primátor.uviedla hovorkyňa TSK Veronika Rezáková.Problém podobných budov nie je podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka jednoduchý.uviedol Kaliňák.