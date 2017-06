Skladateľ Igor Fiodorovič Stravinskij sa narodil pred 135 rokmi

V roku 1882 sa narodil známy ruský hudobný skladateľ a dirigent Igor Fiodorovič Stravinskij, ktorý sa pri svojej tvorbe výrazne inšpiroval ruskou folklórnou hudbou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oranienbaum/Bratislava 17. júna (TASR) - Avantgardný hudobný skladateľ, významný dirigent Igor Fiodorovič Stravinskij sa narodil pred 135 rokmi 17. júna 1882 v Oranienbaume neďaleko Petrohradu v cárskom Rusku. Do hudobného diania vstúpil na začiatku 20. storočia.Stravinskij bol plodný skladateľ - skomponoval vyše 120 skladieb všetkých hudobných foriem - opery, symfonické a baletné diela, oratóriá, kantáty, omše. Jeho tvorba prešla niekoľkými zásadnými štýlovými premenami. Tri hlavné obdobia jeho umeleckého vývoja - slovanské, neoklasicistické a obdobie seriálnej techniky - sa od seba odlišujú tematicky, umeleckým zameraním i použitím rôznych kompozičných postupov.Umelec mal pestrú životnú cestu. Jeho rodnou vlasťou bolo cárske Rusko. Počas prvej svetovej vojny strávil niekoľko rokov v azyle vo Švajčiarsku, po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii (VOSR) v roku 1917 sa so svojou vlasťou rozišiel a v roku 1934 prijal francúzske štátne občianstvo.Počas druhej svetovej vojny emigroval do Spojených štátov amerických (USA) a po jej skončení nadobudol občianstvo USA. Dobové okolnosti a rôzne spoločenské a národné prostredia sa odrazili v jeho umeleckej tvorbe.Už v prvých skladbách Stravinského sa prejavili umelecké prvky hudobného impresionizmu a symbolizmu, napríklad v orchestrálnej fantázii Ohňostroj, v balete Vták Ohnivák či lyrickej opernej rozprávke Slávik.Balet Vták Ohnivák bol prvým ruským folklórnym námetom v jeho tvorbe. Toto dielo otvára obdobie Stravinského vývinu označované ako ruská alebo slovanská perióda. Baletná suita Svätenie jari sa považuje za najlepšie dielo z jeho ranej tvorby. Vzniklo na objednávku spočiatku ako symfónia, neskôr ako balet. Obsahom baletu je prebudenie prírody po zimnom spánku a obrodenie ľudského života vďaka obeti. Stravinskij nazval toto dielo ajVtáka Ohniváka, ale aj mnohé iné skladby skomponoval Stravinskij na objednávku Sergeja Pavloviča Ďagileva, ktorý v tom čase viedol v Paríži ruský baletný súbor, Ballets russes, absolútnu senzáciu a zosobnenie všetkého moderného a šokujúceho. Stravinskij pre Ďagileva zložil aj tanečnú kompozíciu Petruška.Ovplyvnený hudobným klasicizmom zase skomponoval okrem iných diel Symfóniu in C, balet Bozk víly alebo operu Osud zhýralca. Jeho vrcholnými neoklasicistickými dielami sú Žalmová symfónia a opera-oratórium Kráľ Oidipus.K dielam seriálnej techniky, ktorej sa Stravinskij venoval po usadení v USA, keď sa priklonil aj k dodekafónii, patrí napríklad skladba Monumentum pro Gesualdo.Igor Fiodorovič Stravinskij, ktorý pre seba vymyslel vreckový nástroj na tlačenie notovej osnovy na papier a nazval ho Stravigor, zomrel 6. apríla 1971 v New Yorku (USA). Dožil sa takmer 89 rokov. Pochovaný je v súlade so svojím želaním v talianskych Benátkach.