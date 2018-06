Skládka Vlčie hory má problém s nelegálne ukladaným odpadom

Na archívnej snímke riadená skládka tuhého komunálneho odpadu Vlčie hory pri Hlohovci. Foto: TASR - Daniel Veselský Na archívnej snímke riadená skládka tuhého komunálneho odpadu Vlčie hory pri Hlohovci. Foto: TASR - Daniel Veselský

Hlohovec 6. júna (TASR) – Na skládke odpadu Vlčie hory pri Hlohovci polícia zistila ukladanie bežného i nebezpečného odpadu napriek tomu, že táto bola uzatvorená už v roku 2016. Polícia spolu s inšpekciou životného prostredia a Okresným úradom v Hlohovci v lokalite zasahovala od začiatku týždňa a zaisťovala dôkazy. V danej veci bolo na základe zistení podané trestné oznámenie za neoprávnené nakladanie s odpadmi vo veľkom rozsahu. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia enviro kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) SR Mário Kern.Povedal, že na skládku boli vozené odpady pevné i tekutého skupenstva, niektoré z nich nebezpečné. "Jediným motívom na takéto konanie bol zisk, v tomto prípade naozaj veľký," konštatoval Kern. Dodal, že niektoré z uložených materiálov sa podarilo identifikovať. "Vďaka relatívne prísnej legislatívnej norme vieme dohľadať pôvodcov odpadov a tí budú musieť dokladovať ich uloženie. Týka sa to právnických i fyzických osôb, ktoré budú mať čo vysvetľovať," povedal Kern. Podľa jeho vyjadrenia ide o organizovanú činnosť a polícia má dôkazy o jej zakrývaní.Kern pripustil, že súčasný stav na skládke môže mať vplyv na životné prostredie. Niektoré z uložených materiálov si podľa neho vyžadujú okamžitý zásah a otázkou zostáva, či prevádzkovateľ skládky je schopný vykonať túto činnosť. "Inak prejde táto povinnosť na štát, ktorý musí dbať o životné prostredie pre svojich občanov," dodal. Vlastnícka štruktúra Vlčích hôr je podľa neho neprehľadná. "To všetko kvôli obrovským ziskom," zdôraznil Kern. Je pravdepodobné, že polícia sa na miesto ešte na základe výsledkov analýz vráti.Skládka Vlčie hory patrí medzi najväčšie environmentálne záťaže na Slovensku. Problém s areálom sa ťahá niekoľko rokov. V novembri 2015 tam vykonala polícia takisto zásah, okrem nej v tom čase vlastné vzorky odobrala aj organizácia Greenpeace, ktorá na základe ich výsledkov podala trestné oznámenie. Inšpekcia životného prostredia zistila na skládke bežného odpadu uskladňovanie nebezpečného odpadu a porušovanie zásad skládkovania. Nasledoval úplný zákaz ukladania odpadov. V rokoch predtým na skládke horelo najmenej štyridsaťkrát, Hlohovčania mali podozrenie, že takýmto spôsobom si spoločnosť uvoľňuje priestor pre ďalší odpad.