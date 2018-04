Sklamaní farmári predložili päť prioritných požiadaviek

Na snímke hore uprostred ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 27. apríla (TASR) – Mnohí regionálni farmári sa aj po štvrtkovom (26.4.) stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou v Košiciach obávajú, že ich problémy nebudú riešené. Z Košickej výzvy, ktorú jej predložili a ktorá obsahuje širší okruh problémov, vybrali päť prednostných požiadaviek, ktorým sa má štát okamžite venovať. Ministerku vyzývajú na ich okamžité riešenie.informoval TASR v piatok predseda Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska Jaroslav Jánoš.Medzi prioritné požiadavky patrí vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov. Ďalšou je zmena zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku s ukotvením obmedzenia nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Prehodnotiť či zrušiť sa majú zmluvy Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi a majú saŠtvrtou požiadavkou je vytvorenie tzv. Komisie poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera ministerstva pôdohospodárstva. Ďalšou prioritou je zabezpečiť, aby Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní.Podľa farmára z Gyňova Františka Oravca väčšina zo zúčastnených považuje stretnutie so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, prokuratúry, polície a súdov za zbytočné.uviedol Oravec.Ministerka Matečná na stretnutí okrem iného upozornila, že farmári si musia svoje majetkovo-právne vzťahy riešiť na súdoch kvalifikovanou žalobou, a nevyrieši ich ministerstvo, platobná agentúra ani polícia. Farmári pritom uvádzajú prípad z okolia Košíc, v ktorom farmár vyhral všetky súdne spory, druhá strana má na dané pozemky exekútorom zakázaný vstup a napriek tomu na nich berie štátnu dotáciu. Jaroslav Jánoš v tejto súvislosti konštatoval, že súdne spory trvajú na Slovensku roky, a za ten čas môže farmár skrachovať. Poukázal aj na nedokonalú legislatívu,Za výsmech farmárom označil Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína tvrdenia ministerky a policajtov o tom, že poľnohospodári nepoznajú zákony.uviedol Magdoško.