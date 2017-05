Skleróza multiplex sa často týka mladých, môže sa prejaviť únavou

Masky, ktoré budú visieť na oddeleniach. Foto: Accelerate Foto: Accelerate

Známe tváre pomaľovali masky pre pacientov

Chodec Matej Tóth so svojou olympijskou maskou. Foto: Accelerate Foto: Accelerate

Bratislava 12. mája (TASR) – Roztrúsenou sklerózou trpia na Slovensku tisíce ľudí, odhaduje sa, že celkovo je asi 6500 pacientov. Ochorenie sa najčastejšie dotýka mladých ľudí.hovorí hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neurológiu profesor Peter Turčáni. Slovensko patrí podľa jeho slov medzi oblasti s relatívne vyšším výskytom ochorenia. Na 100.000 obyvateľov pripadá asi 122 chorých.Skleróza multiplex (SM) je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidity mladých dospelých od 20 do 40 rokov. Ide o chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu. Hovorí sa o nej aj ako o chorobe tisícich tvárí, môže mať veľmi rôznorodé prejavy, jej vývoj sa nedá predvídať, u každého pacienta je iný. Objavuje sa bez varovania a spočiatku môže vyzerať len ako dôsledok vyčerpania, prepracovanosti či stresu.povedala neurologička Darina Petrleničová. Medzi najčastejšie prejavy patria únava, rozmazané alebo dvojité videnie, farbosleposť, bolesť, problémy pohyblivosti či rovnováhy, ale napríklad aj depresia či poruchy spánku.Ochorenie je geneticky podmienené, jeho vznik ovplyvňujú aj rôzne faktory prostredia.priblížila Petrleničová. Výskyt stúpa so vzdialenosťou od rovníka – vysoký výskyt ochorenia je v krajinách Škandinávie a Severnej Európy. Okolo rovníka sa toto ochorenie prakticky nevyskytuje. Objavuje sa tiež takmer výlučne v ekonomicky vyspelých industrializovaných krajinách, kde prevažuje energeticky bohatá strava s bohatým podielom na mastné kyseliny a cukor.Roztrúsená skleróza postihuje častejšie ženy ako mužov. U mužov sa obyčajne objavujú prvé príznaky roztrúsenej sklerózy zriedkavejšie ako u žien, no priebeh ochorenia býva prudší a rýchlejšie vedie k invalidite. Prvé príznaky sa obyčajne objavujú vo veku 20 až 40 rokov, ale aj v detskom veku, najmä po 12. roku a v neskoršej dospelosti nad 50. Prognózu ovplyvňuje najmä včasná diagnostika a liečba.Pri skleróze multiplex ničí imunitný systém ochranný obal vlastných nervových vlákien a tým ovplyvňuje ich schopnosť dorozumievať sa – prenášať nervové vzruchy. Môžu sa tak objaviť akékoľvek neurologické príznaky. Práve pre rôznorodé a nešpecifické prejavy je toto ochorenie ťažké diagnostikovať. Neexistuje žiadny test, ktorý by ho potvrdil. Ochorenie sa nedá vyliečiť, liečba však dokáže ovplyvniť jeho priebeh, oddialiť a spomaliť jeho postup k invalidite. Slovenskí pacienti majú podľa Turčániho prístup aj k najmodernejšej liečbe, ktorú hradia zdravotné poisťovne.Známe osobnosti podporili pri príležitosti Svetového dňa povedomia o skleróze multiplex (SM) pacientov (31. 5.) s týmto ochorením, ktorými sú najčastejšie mladí ľudia. Masky, ktoré sami pomaľovali v rámci projektu Neskrývaj sa – odhoď masku, tak budú čoskoro ako symbol spolupatričnosti zdobiť neurologické oddelenia a centrá pre liečbu sklerózy multiplex.Cieľom projektu je aj zvýšenie povedomia verejnosti o ochorení. Podporili ho športovci, herci, speváci, tanečníci, moderátori a redaktori – Matej Tóth, Danka Barteková, Maroš Kramár, Bibiana Ondrejková, Nela Pocisková, Filip Tůma, Sajfa, Veronika Cifrová – Ostrihoňová, Kveta Horváthová, Janka Hospodárová, Laci Strike a Street Dance Academy, Katka Jakeš-Štumpfová, Karin Majtánová, Juraj Kemka, Veronika Gabčová–Lučeničová, Andrea Karnasová, Zuzana Tlučková a Andrea Zimányiová. Organizuje ho spoločnosť Sanofi Genzyme, odbornú záštitu prevzala Slovenská neurologická spoločnosť.Na Slovensku sa pacienti a ich blízki môžu obrátiť na Slovenský zväz sclerosis multiplex.povedala jeho prezidentka Jarmila Fajnorová.Pacientom pomáha aj Združenie sclerosis multiplex Nádej, ktoré organizuje aj známe podujatie Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex.doplnila predsedníčka združenia Jaroslava Valčeková.Viac informácií o ochorení skleróza multiplex bude možné čoskoro nájsť na webe www.spolumozeme.sk.