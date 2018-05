Sklerózu multiplex zistia ročne 1600 Slovákom, častejšie ženám

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Diagnózu skleróza multiplex zistia ročne u vyše 1600 Slovákov. Uvádzajú to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Na jej riziká upozorňujú odborníci každoročne aj pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa sklerózy multiplex.Podľa štatistiky NCZI bolo na Slovensku v priebehu roka 2016 novodiagnostikovaných 1639 pacientov so sklerózou multiplex.uviedol hovorca NCZI Boris Chmel.Skleróza multiplex je zvyčajne diagnostikovaná u ľudí vo veku medzi 20. a 40. rokom a postihuje až takmer trikrát viac žien ako mužov. Medzi najčastejšie príznaky patria únava, bolesť, slabosť, problémy s vizuálnym a zmyslovým vnímaním, zmeny nálad, dysfunkcia močového mechúra, ale aj črevná a sexuálna dysfunkcia.Ide o chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu. Hovorí sa o nej aj ako o chorobe tisícich tvárí, môže mať veľmi rôznorodé prejavy, jej vývoj sa nedá predvídať, u každého pacienta je iný. Objavuje sa bez varovania a spočiatku môže vyzerať len ako dôsledok vyčerpania, prepracovanosti či stresu.Ochorenie je geneticky podmienené, jeho vznik ovplyvňujú aj rôzne faktory prostredia. Ďalšie nie sú úplne známe, ale predpokladá sa, že to môžu byť určite faktory prostredia. Výskyt stúpa so vzdialenosťou od rovníka – vysoký výskyt ochorenia je v krajinách Škandinávie a severnej Európy. Okolo rovníka sa toto ochorenie prakticky nevyskytuje. Objavuje sa tiež takmer výlučne v ekonomicky vyspelých industrializovaných krajinách, kde prevažuje energeticky bohatá strava s bohatým podielom na mastné kyseliny a cukor.Pri skleróze multiplex ničí imunitný systém ochranný obal vlastných nervových vlákien, a tým ovplyvňuje ich schopnosť dorozumievať sa – prenášať nervové vzruchy. Môžu sa tak objaviť akékoľvek neurologické príznaky. Práve pre rôznorodé a nešpecifické prejavy je toto ochorenie ťažké diagnostikovať. Neexistuje žiadny test, ktorý by ho potvrdil. Ochorenie sa nedá vyliečiť, liečba však dokáže ovplyvniť jeho priebeh, oddialiť a spomaliť jeho postup k invalidite.Svetový deň sklerózy multiplex je vyhlásený Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex na poslednú májovú stredu. Cieľom tejto celosvetovej iniciatívy je zvýšiť povedomie o diagnóze „G 35“, ktorá ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí po celom svete.