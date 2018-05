ŠKODA a Slovenský zväz ľadového hokeja predĺžili spoluprácu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spolupráca značky ŠKODA so SZĽH a slovenskou hokejovou reprezentáciou v pozícii jedného z hlavných partnerov sa začala v roku 2002. „Ľadový hokej, ako aj vozidlá značky ŠKODA majú už roky spoločné to, že sa na Slovensku tešia naozaj veľkej obľube. Preto je len prirodzené, že sme našu šestnásť ročnú spoluprácu predĺžili o ďalšie 2 roky. Slovenský tím podporujeme tak, ako nám je najprirodzenejšie, poskytnutím vozidiel značky ŠKODA,“ uviedol Marek Růžička, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko.Predstavitelia SZĽH a ŠKODA AUTO Slovensko v minulých dňoch podpísali zmluvu, ktorá predlžuje partnerskú spoluprácu na ďalšie dve sezóny. Pri tejto príležitosti si v deň odletu do Dánska, na 82. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji IIHF (4. – 20. mája 2018) predstavitelia SZĽH a slovenského reprezentačného A tímu od spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko prevzali dvadsať nových bielych automobilov značky ŠKODA. Flotilu vozidiel na slovenskom trhu dlhodobo najpredávanejšej značky automobilov tvoria modely SUPERB, OCTAVIA, RAPID a FABIA.„Sme radi, že dlhodobá spolupráca s takým silným partnerom, akou je značka ŠKODA, bude pokračovať aj v ďalšom období. Robíme všetko preto, aby v spolupráci so silnými partnermi rástla aj sila slovenského hokeja a aby sme sa naše pôsobenie korunovali úspechmi,“ povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.Značka ŠKODA sa tradične angažuje v rade športov. Popri cyklistike, motoristických športoch k najdôležitejším pilierom stratégie sponzorského partnerstva automobilky patrí aj ľadový hokej. ŠKODA dlhodobo podporuje nielen Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji IIHF, ale aj rôzne národné hokejové zväzy a ligy. Na Slovensku je značka ŠKODA partnerom SZĽH a najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku od roku 2002. Od roku 2012 značka aktívne podporuje aj hokejový dorast. ŠKODA Junior Ice Hockey Cup dáva príležitosť ukázať svoje umenie aj mladým talentom.