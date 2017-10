ŠKODA KAROQ sa prvýkrát predstavila slovenským motoristom na autosalóne v Nitre

Exkluzívna slovenská premiéra nového kompaktného SUV ŠKODA KAROQ



Vo výstavnej premiére na Slovensku aj najsilnejšia ŠKODA OCTAVIA RS 245



Expozícia ŠKODA AUTO s deviatimi modelmi značky v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex od 5. do 8. októbra 2017



ŠKODA KAROQ – emotívne SUV s veľkorysým priestorom a špičkovou konektivitou

Najrýchlejšia ŠKODA OCTAVIA RS 245

Deväť štýlových automobilov v expozícii ŠKODA v pavilóne F

Zoznam vystavených modelov ŠKODA na autosalóne v Nitre:







CITIGO Style 1,0 MPI 55 kW

zelená kiwi - čierna strecha





FABIA Style 1,0 TSI / 81 kW

zelená rallye metalíza/strieborná strecha





FABIA Combi Drive 1,0 TSI / 81 kW

modrá race metalíza





RAPID Spaceback Style 1,0 TSI / 81 kW

sivá quartz metalíza





OCTAVIA RS 245 2,0 TSI / 180 kW

červená corrida





SUPERB SportLine 2,0 TSI / 206 kW 4x4

biela moon metalíza





KODIAQ Style 2,0 TDI / 140 kW 4x4

biela moon metalíza





KODIAQ Scout 2,0 TDI / 140 kW 4x4

modrá lava metalíza





KAROQ Style 2,0 TDI / 110 kW 4x4

biela moon metalíza







NITRA 5. októbra 2017 (WBN/PR)„Tesne po svetovej výstavnej premiére vo Frankfurte je nitriansky autosalón druhým miestom v Európe, na ktorom sa verejnosť môže naživo zoznámiť s najnovším SUV našej značky, modelom ŠKODA KAROQ. Som presvedčený, že fanúšikom motorizmu so športovým srdcom sa zvýši tep aj pri pohľade na športovo ladený model ŠKODA OCTACIA RS 245, ktorý takisto na Slovensku predstavujeme prvý raz. Okrem týchto ťahákov si návštevníci môžu sadnúť za volant aj ďalších štýlových modelov ŠKODA, vrátene nášho najväčšieho SUV ŠKODA KODIAQ,“ hovorí Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Nové kompaktné SUV je pokračovaním úspešnej SUV ofenzívy značky ŠKODA. Vzhľad automobilu vychádza z nového dizajnového jazyka SUV vozidiel českej automobilky. Je nadčasový, dynamický a vzbudzuje emócie.Kompaktná karoséria je dlhá 4 382 milimetrov, široká 1 841 milimetrov a vysoká 1 603 milimetrov. Vďaka rázvoru s dĺžkou 2 638 milimetrov si posádka automobilu môže užívať pohodlie veľkorysého priestoru. Bezkonkurenčným objemom sa vyznačuje aj batožinový priestor. V päťmiestnom usporiadaní interiéru má základný objem 521 litrov, po sklopení zadných sedadiel vzrastie až na 1 630 litrov. S voliteľným systémom VarioFlex, ktorý pozostáva z troch samostatných individuálne nastaviteľných zadných sedadiel, ktoré sa dajú z vozidla aj vybrať, možnoSystém VarioFlex patrí k mnohýmriešeniam, ktorými je toto nové kompaktné SUV bohato vybavené. Ďalším z nich je napríklad aj virtuálny pedál, ktorý umožňujeŠKODA KAROQ je zároveňspomedzi všetkých modelov značky. Prvýkrát je vybavené voľne programovateľným digitálnym prístrojovým panelom. Jeho ukazovatele možno individuálne usporiadať a sú prepojené s najnovšími infotainment systémami. Rozsiahle prepojenie automobilu, vodiča a spolujazdcov vedie k lepšiemu zdieľaniu informácií, bohatšej ponuke zábavy, väčšiemu komfortu a bezpečnejšej jazde. Vďaka LTE modulu a najaktuálnejšiemu navigačnému systému s WiFi-hotspotom jeNovinkou pre značku ŠKODA je tiež možnosť ovládať vybrané funkcie(infotainment systém Columbus). Vo vozidle je k dispozícii široká škála prepracovaných asistenčných a bezpečnostných systémov. Kompaktné SUV ponúka komfortný koncept osvetlenia s Full LED svetlometmi, LED zadnými svietidlami a ambientným LED osvetlením interiéru.Motorová paleta modelu sa skladá zoK dispozícii sú dva benzínové agregátys výkonoms výkonoma systémom Active Cylinder Management Technology, ktorý v určitých prevádzkových režimoch odpája dva valce, čím prispieva k úspore paliva. Motoristi si môžu vybrať aj z dvoch vznetových motorovs výkonoms výkonoma pohonom všetkých štyroch kolies (4x4). Verzia s motoroms výkonom4x4 príde na trh v prvej polovici roku 2018.Nové SUV ŠKODA KAROQ je možné objednávať v predpredaji u všetkých autorizovaných predajcov značky ŠKODA na Slovensku v dvoch vyšších výbavových stupňochPrvé predvádzacie vozidlá budú k dispozícii pri oficiálnom vstupe modelu na slovenský trh v prvej polovici novembra 2017.Nová ŠKODA KAROQ prichádza, rovnako ako ďalšie modely ŠKODA,, inovatívnymi službami ako jea s ponukou predplatenýchv rámci doplnkovej výbavy.Vybavená silným štvorvalcovým benzínovým motoroms výkonom zvýšeným napredstavujenajsilnejšiu verziu sériového modelu ŠKODA OCTAVIA všetkých čias. Na nitrianskom autosalóne tiež zažíva svoju slovenskú výstavnú premiéru.Silný motor a inovatívna technika podvozku vrátane elektrohydraulicky ovládanej uzávierky predného diferenciálu (VAQ) zaručujúMaximálna rýchlosť tohto automobilu je elektronicky obmedzenáLiftback zrýchľuje z 0 na 100 km/h za 6,6 s, kombi za 6,7 s. ŠKODA OCTAVIA RS 245 je tak určená športovo, a zároveň rodinne zameraným motoristom.V základnej výbave ŠKODA OCTAVIA RS 245 ponúka okrem iného Full LED predné svetlomety, LED hmlové svetlomety a TOP LED zadné svetlá, systém Front Assist doplnený o prediktívnu ochranu chodcov, navigačný systém AMUNDSEN s 8 reproduktormi a rozhraním SmartLink+, online služby na 1 rok s mapami Európy, Bluetooth handsfree s hlasovým ovládaním, ambientné osvetlenie interiéru, dáždnik pod sedadlom spolujazdca, predné a zadné parkovacie senzory a multifunkčný športový kožený volant. Nechýbajú ani elektricky nastaviteľné predné sedadlá – pre vodiča aj s pamäťou nastavení.Charakter automobilu prezrádza nielen športový podvozok so zníženou svetlou výškou, ale aj 19-palcové disky XTREME z ľahkej zliatiny, čierny dizajn paket s rámikom prednej masky a vonkajšími krytmi spätných zrkadiel v čiernej lesklej farbe, ako aj a športové sedadlá so zvýšenými bočnicami s čalúnením v kombinácii Alcantary a kože.Model ŠKODA OCTAVIA RS 425 je možné objednávať v dvoch karosárskych verziách. Cena liftbacku so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou sa začína oda so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG odVerziu combi si môžu motoristi objednať s príplatkomVo svojej triede kompaktných vozidiel tak ŠKODA OCTAVIA RS 425 ponúka vodičom vynikajúci pomer ceny a hodnoty.ŠKODA na nitrianskom autosalóne predstavuje spoluV stánku značky nemôže chýbať najväčšie SUV, ktorým automobilka s veľkým úspechom odštartovala svoju celosvetovú ofenzívu v tomto segmente. Svoje prvé veľké SUVpredstavuje v outdoorovom prevedeníV Nitre sa motoristi zoznámia aj so športovo nabrúsenou verziou vlajkovej lodev prevedenís pohonom 4x4. Portfólio predstavovaných modelov dopĺňajú ešte modernizovanéčis novým trojvalcovým motoromSúčasťou stánku je aj expozícia s produktmiZnačku ŠKODA na výstave Austosalón Autoshow Nitra 2017 prezentujú autorizovaní partneri ŠKODA:Expozíciu ŠKODA fanúšikovia značky nájdu vna výstavisku Agrokomplex Nitra