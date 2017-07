Škoda Kodiaq je víťazom hodnotenia nemeckého časopisu Auto Test

Hosteska stojí pri novinke automobilky Škoda - SUV Kodiaq 4x4, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Škoda Kodiaq zvíťazila v hodnotení časopisu Auto Test za rok 2017. Veľké SUV so 676 bodmi dosiahlo najlepší výsledok zo všetkých importovaných automobilov, ktoré nemecký odborný magazín testoval v uplynulých dvanástich mesiacoch.Škoda toto ocenenie získala už štvrtýkrát za sebou. Zároveň je to už 29. ocenenie, ktoré toto nové SUV získalo od štartu svojho predaja na začiatku roka.Za víťazným modelom sa na druhom mieste so 646 bodmi umiestnila Škoda Superb Combi, minuloročný víťaz hodnotenia časopisu.Časopis Auto Test udeľuje ceny najlepším autám niekoľkých kategórií za uplynulých dvanásť mesiacov od roku 2008. Ročne odborníci otestujú približne 500 vozidiel všetkých tried a najazdia pritom viac ako milión testovacích kilometrov. Pri hodnotení sa zameriavajú na kvalitu automobilu, bezpečnosť, predaj, príplatkovú výbavu, prevádzkové náklady, výkon a spotrebu.TASR informoval Roman Rajtár zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.