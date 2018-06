Škoda nestíha vyrábať, uvažuje o zmluvnej výrobe

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Praha 12. júna (TASR) - Škoda z dôvodu vysokého dopytu nestíha vyrábať a uvažuje o zmluvnej výrobe.Česká dcéra koncernu Volkswagen pre veľký záujem o vozidlá značky vyrába na pokraji svojich kapacít a čakacie doby na škodovky sa predlžujú. Automobilka zvažuje viaceré riešenia, jedným z nich je aj kontrakt s niektorým zo zmluvných výrobcov, ako je napríklad rakúska spoločnosť Magna Steyr.Škoda uvažuje o viacerých spôsoboch, ako by mohla pokryť aktuálne boomujúce objednávky. Koncern Volkswagen disponuje jedným z najinteligentnejších systémov prepojenia závodov v rámci skupiny v automobilovom priemysle.uviedla automobilka v pondelok (11. 6.).Škoda aktuálne vyrába na hranici svojich kapacít. Ročne vyprodukuje 1,2 milióna vozidiel, do polovice budúceho desaťročia by jej výrobné kapacity mali stúpnuť na 2 milióny áut ročne. Aj v tomto roku je dopyt po vozidlách značky vyšší než jej produkčné kapacity.