ŠKODA podporí Medzinárodné letecké dni v Sliači už štvrtý rok

Najväčšie podujatie pre fanúšikov lietania a lietadiel na Slovensku s historicky najsilnejším programom už tento víkend



ŠKODA je štvrtý rok hlavným partnerom Medzinárodných leteckých dní v Sliači



Novinkou pre návštevníkov bude interaktívna oddychová zóna ŠKODA



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. augusta 2017 (WBN/PR)Najväčšie podujatie pre milovníkov lietania a obdivovateľov leteckého majstrovstva na Slovensku, Slovak International Air Fest 2017, sa tento rok predstaví so silným programom, ktorý je podľa organizátorov porovnateľný s najšpičkovejšími leteckými dňami vo svete. Po prvýkrát sa vo vzduchu predstaví americký strategický bombardér B-52 a americký bombardér B1. Ponad hlavy obecenstva preletí v dynamickej ukážke jedno z najväčších osobných dopravných lietadiel na svete, dvojposchodový gigant Airbus A380 so štyrmi motormi. K vrcholom podujatia bude patriť akrobatická show sedemčlennej formácie Al Fursan zo Spojených arabských emirátov a letovú ukážku predvedie aj turecký tím Solotürk, prezentujúci všetky možnosti a schopnosti lietadla F-16.Okrem hlavného bodu programu, ktorým budú nepochybne lietadlá, sa môžu návštevníci tešiť aj na bohatý sprievodný program a prezentáciu rôznorodého portfólia modelov značky ŠKODA, ktorá je hlavným partnerom podujatia už štvrtý rok. „Dynamika, spoľahlivosť a bezpečnosť, to sú atribúty, ktoré spájajú značku ŠKODA s „lietajúcimi strojmi“. Tento rok je pre divákov pripravený mimoriadne silný program Medzinárodných leteckých dní, ktoré podporujeme už štvrtý rok. Pozývam všetkých priaznivcov rýchlosti, sily a elegancie na letisko v Sliači, aby si cez víkend prišli vychutnať nebeskú show a zabaviť sa v našej novej oddychovej zóne, ktorú sme pre nich pripravili,“ hovorí Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Automobilom budú vyhradené tri samostatné výstavné plochy v sektore pre verejnosť, kde značka predstaví 15 vozidiel. Novinkou pre návštevníkov bude tento rok zaujímavá oddychová zóna ŠKODA, plná atrakcií pre všetky vekové kategórie. Fanúšikovia značky tu nájdu autodráhu, virtuálnu realitu, fotokútik a technickú špecialitu v podobe rezu vozidla. Oddychová zóna ŠKODA poskytne návštevníkom príjemný chládok v areáli letiska. ŠKODA z pozície hlavného partnera zaisťuje aj mobilitu organizátorov podujatia prostredníctvom flotily 13 vozidiel.Podujatie sa oba víkendové dni začína o 10:00 hod. Viac informácií nájdete na stránke podujatia