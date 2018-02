ŠKODA ponúka výbavou nabité modely EXTRA s výhodným financovaním s 0 % úrokom

ŠKODA OCTAVIA EXTRA

ŠKODA RAPID EXTRA

ŠKODA FABIA EXTRA

ŠKODA CITIGO EXTRA

„Našou prioritou je pružne reagovať na dopyt motoristov a ponúknuť im vždy niečo navyše. Ponuka akčných modelov EXTRA prichádza s rozšírenou výbavou a tradične s výhodným pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Motoristi môžu získať obľúbené modely CITIGO, FABIA, RAPID a OCTAVIA so štedrým finančným bonusom vo výške takmer dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku, ktorý sa im započíta do výslednej ceny vybraného automobilu,“ hovorí Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Modelysi už motoristi môžu objednať u všetkých autorizovaných partnerov značky ŠKODA na Slovensku. Akčná ponuka platí pre modelyktoré sú k dispozícii, rovnako ako ostatné modely ŠKODA,a inovatívnymi službami ako je doživotnáčiv rámci doplnkovej výbavy. Motoristi môžu pri kúpe modelov ŠKODA využiť aj niektorú z možností výhodnéhovždyPrimesačná splátka predstavuje iba 1 % z ceny vozidla, pričom výška akontácie závisí od doby splácania. V ponuke je aj obľúbenéaleboBestseller značky ŠKODA, ktorý sa vlani stal najpredávanejším modelom aj na slovenskom trhu, je v aktuálnej akčnej ponukek dispozícii vo verzii limuzína, ako aj priestranné Combi. Akciová cena limuzíny vrátanesa začína na úrovnis moderným a úsporným benzínovým motorom 1,2 TSI 63 kW a päťstupňovou manuálnou prevodovkou. Prevedenie Combi si môžu motoristi objednať s príplatkom iba 850 €.V bohatej výbave modelu ŠKODA OCTAVIA EXTRA nechýba dvojzónová automatická klimatizácia Climatronic, multifunkčný volant s ovládaním rádia a telefónu, technológia Bluetooth pre komfortné telefonovanie, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním či elektricky ovládané predné a zadné okná. Jazdu na dlhých cestách uľahčí tempomat, pri rozbiehaní do kopca pomôže asistent rozjazdu. EXTRA akcia vybavila automobil navigačným systémom AMUNDSEN s 8“ dotykovým displejom, USB portom a slotom na SD karty, prepojením smartfónu cez SmartLink+ či online službami na rok s mapami Európy. Komfort cestovania zvyšujú elektricky vyhrievané predné sedadlá, atraktívnosť auta zasa 17-palcové disky DENOM z ľahkej zliatiny. Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá osvetlia priestor pri nastupovaní do vozidla, bezpečnosť zvýšia parkovacie senzory vzadu aj vpredu. Rovnako dobrým pomocníkom je svetelný a dažďový senzor, FRONT ASSIST a alarm. V slnečných dňoch posádka ocení vyššie tónované sklá SUNSET od B stĺpika.Akčný modelzačína na sumes moderným benzínovým motorom 1,0 TSI 70 kW a päťstupňovou manuálnou prevodovkou. Cena modeluv prevedení liftback s rovnakým motorom a prevodovkou začína odŠtartovacie ceny zahŕňajúv hodnote ažExtra výbavu modelu ŠKODA RAPID EXTRA ocení celá posádka vozidla. Okrem štýlových 16-palcových diskov EVORA z ľahkej zliatiny, je automobil vybavený aj multifunkčným volantom, technológiou Bluetooth pre komfortné telefonovanie, navigačným systémom AMUNDSEN so 6,5“ displejom, SD a USB slotom, hlasovým ovládaním, WLAN a mapami Európy. Nechýba automatická klimatizácia Climatronic a sklá SUNSET s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika. Pri jazde pomáha tempomat, predné hmlové svetlomety, svetelný a dažďový senzor, ako aj parkovacie senzory vzadu. Pohodlie zvyšujú aj výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca, lakťová opierka či elektricky ovládané predné a zadné okná.Dlhoročne najobľúbenejší model slovenských motoristovv akciištartuje vrátanena cenes úsporným benzínovým motorom 1,0 MPI 44 kW a päťstupňovou manuálnou prevodovkou. V prevedení Combi je k dispozícii od 10 990 €.Akčný model ponúka zaujímavý interiér s výškovo nastaviteľnými sedadlami vodiča a spolujazdca a s lakťovou opierkou vpredu. Nechýbajú elektricky ovládané okná, multifunkčný volant a rádio SWING s 5“ dotykovým displejom. Pohodlné používanie telefónu umožňuje technológia Bluetooth. V nepriaznivom počasí vodiči ocenia predné hmlovky, pri dlhých jazdách tempomat a pri parkovaní zadné parkovacie senzory. K pohode v kabíne pomôže automatická klimatizácia Climatronic a sklá s vyšším stupňom tónovania SUNSET od B stĺpika. Štýlový vzhľad automobilu umocnia 15-palcové disky MATONE z ľahkej zliatiny.Malý mestský automobilje po odrátaník dispozícii už ods trojdverovou karosériou a s moderným, úsporným benzínovým motoroms 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Päťdverová verzia je k dispozícii za príplatok len 350 €.Extra výbava posadila malý mestský model na 14-palcové kolesá APUS z ľahkej zliatiny. K elektricky ovládaným predným oknám pridala aj elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá. Predné sedadlá sú vyhrievané, u vodiča aj výškovo nastaviteľné. K multifunkčnému volantu sa pridáva rádio BLUES s CD, Aux-In a slotom pre SD kartu. Palubnej doske dominuje palubný počítač. Klimatizácia je mechanická, za B stĺpikom sú sklá SUNSET s vyšším stupňom tónovania. Vodičovi pri parkovaní pomôžu zadné parkovacie senzory.