Škoda zvyšuje ziskovú maržu a mieri k novému rekordnému predaju

Praha 30. októbra (TASR) - Česká automobilka Škoda stále zvyšuje svoju maržu a uniká sesterskej značke Audi. Z každých 10.000 eur tržieb zaznamenáva prevádzkový zisk 977 eur, to znamená, že jej zisková marža predstavuje 9,77 %. Prémiová značka Audi, ktorá je takisto súčasťou koncernu Volkswagen a cieli na oveľa solventnejších zákazníkov, má ziskovú maržu len 8,90 %. V rámci koncernu je na tom lepšie už len Porsche, ktorého zisková marža dosahuje vyše 18 %.Česká automobilka pod vedením Bernharda Maiera tiež mieri k novému predajnému rekordu. Zákazníci si za prvé tri štvrťroky prevzali 871.000 vozidiel značky Škoda, čo bolo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška viac o 30.000. Prevádzkový zisk vzrástol o 28 % a dosiahol 1,2 miliardy eur. Či bude rekordný aj celoročný čistý zisk, ukážu až mimoriadne položky, ktoré sa zatiaľ nedajú odhadnúť.Dobré výsledky Škody prekážajú nemeckým odborárom. Preto by radi časť škodoviek vyrábali v Nemecku. Či na to vedenie koncernu pristúpi, sa uvidí až v ďalších rokoch.popísal príčiny rastu zisku hovorca firmy Zdeněk Štěpánek. Spomenul tiež pozitívny vplyv nového modelu Kodiaq.uviedol expert na automobilový priemysel Jan Linhart z poradenskej spoločnosti KPMG. Škoda si podľa neho dlhodobo buduje pozíciu výrobcu kvalitných áut a z toho teraz ťaží.Škode sa darí niečo, o čo sa snažia prakticky všetky automobilky. Posúvať svojich zákazníkov k lepšie vybaveným a väčším autám, teda k tým drahším a s vyššou maržou. Česká automobilka čoraz viac predáva vyššie stupne výbavy a čoraz vyšší podiel z predaja pripadá na najväčšie modely v ponuke - Superb a Kodiaq. Tie v septembri tvorili dokopy štvrtinu predaja značky.opisuje Linhart. Rizikom je pre Škodu podľa neho príchod elektromobility a prísnejších emisných limitov, rovnako ako závislosť značky od malého počtu trhov.Škoda tento rok pomohla k lepším výsledkom svojmu materskému koncernu Volkswagen. Tomu sa darí bez ohľadu na značnú záťaž spojenú s emisným škandálom. Koncern za prvých 9 mesiacov 2017 dosiahol prevádzkový zisk 13,2 miliardy eur, čo bolo o 17,4 % viac než v rovnakom období vlani. Zákazníci si prevzali celkom 7,8 milióna vozidiel, vrátane nákladných áut a autobusov, čo znamená zvýšenie o 2,6 %.