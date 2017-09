Škodu spôsobenú vyčíňaním počasia treba nahlásiť poisťovni

Ilustračné foto. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Bratislava 21. septembra (TASR) - Po spadnutí stromu na auto, do dvora alebo odfúknutí strechy sa ľudia správajú veľmi impulzívne a všetky škody chcú čo najskôr odstrániť.V prvom rade by však celú udalosť mali odfotografovať alebo zhotoviť video na mobilnom telefóne, aby neskôr mohli poisťovni predložiť dôkazy, čo presne sa stalo, kde ich auto stálo a či naň skutočne spadol strom. Odfotiť treba nielen poškodený majetok, ale aj jeho okolie a všetko, čo môže byť pri posudzovaní škody dôležité.radí Martina Cvachová z poisťovne Groupama.Podľa nej, ak majú ľudia poistku, škodu by mali čo najskôr nahlásiť poisťovni, a to telefonicky, ale pre istotu aj písomne. Po registrácii škodovej udalosti ich bude kontaktovať pracovník alebo externý partner poisťovne a dohodne si s nimi obhliadku poškodeného miesta a poškodených vecí. Zdokumentuje rozsah škôd a vystaví zápis o poškodení. Zápis z obhliadky si treba pozorne preštudovať a prípadné námietky konzultovať s pracovníkom priamo na mieste. Ďalší postup a spôsob likvidácie sa rieši už priamo s poisťovňou.V prípade, že auto poškodil strom alebo iný predmet a nie je havarijne poistené, dostávajú sa majitelia do zložitejšej situácie. Ak im na auto spadol strom, môžu skúsiť vymáhať škodu od správcu priestranstva, kde parkovali. Musia si však byť istí, že parkovali na mieste, kde je to povolené.upozorňuje Cvachová.