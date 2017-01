Skokan Stoch vyhral štvrté preteky za sebou, uspel doma v Zakopanom

Kamil Stoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky SP v skokoch na lyžiach v Zakopanom:

HS134: 1. Kamil Stoch (Poľ.) 287,4 b. (130,5 m/131,0 m), 2. Andreas Wellinger 285,8 (130,5/133,0), 3. Richard Freitag 284,2 (132,5/131,0), 4. Markus Eisenbichler (všetci Nem.) 283,0 (133,0/130,5), 5. Michael Hayböck (Rak.) 281,8 (132,5/131,0), 6. Piotr Zyla (Poľ.) 279,1 (132,5/128,0), 7. Daniel-André Tande (Nór.) 278,5 (132,0/129,5), 8. Dawid Kubacki (Poľ.) 277,4 (129,5/128,5), 9. Domen Prevc (Slovin.) 276,6 (129,0/130,0), 10. Jevgenij Klimov (Rus.) 276,3 (128,5/130,5)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zakopane 22. januára (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch triumfoval vo štvrtých individuálnych pretekoch Svetového pohára za sebou. Najnovšie sa radoval v nedeľu na veľkom mostíku HS134 v Zakopanom, kde súhrnným ziskom 287,4 bodu zdolal trojicu Nemcov. Na druhom mieste bol Andreas Wellinger, tretí skončil Richard Freitag a štvrtý sa umiestnil Markus Eisenbichler.Po prvom kole viedol Freitag, no poradie na popredných priečkach bolo veľmi vyrovnané a sľubovalo dramatické pokračovanie. To sa naplnilo, Stoch v druhom kole zaútočil z priebežnej šiestej pozície výkonom 131 metrov (146,6 b.). Po úspechu v Bischofshofene, ktorým si zabezpečil celkové prvenstvo na Turné štyroch mostíkov, a dvoch triumfoch vo Wisle sa opäť presadil na domácej pôde. Kotol poľských fanúšikov mohol oslavovať o to viac, že do najlepšej desiatky sa zmestili aj Piotr Zyla na šiestom a Dawid Kubacki na ôsmom poste.Stoch si na úpätí Tatier upevnil postavenie na čele celkového poradia SP, seriál sa presunie do nemeckého Willingenu, kde sú na budúci víkend na programe súťaž družstiev i preteky jednotlivcov.