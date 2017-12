Skokom na lyžiach samostatnosť uškodila, no veria v obrodu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica si poradilo s turbulenciami po vzniku samostatnosti Slovenska so všetkou cťou, ba aj so slávou. Po 25 rokoch sa vyprofilovalo na stredisko, ktoré znáša všetky dopady slávy i nezdarov, podáva pomocnú ruku niektorým odvetviam a snaží sa ich oživiť.Súčasný riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík za najdôležitejšie v činnosti Dukly považuje vlastnú identitu.Rozdiel medzi oboma Duklami, pražskou a banskobystrickou, vidieť podľa slov Romana Benčíka dodnes, aj po 25 rokoch.Skoky na lyžiach po vzniku samostatnosti Slovenska začali upadať do takej miery, že klesli až na samé dno a takmer úplne zanikli. Súčasný šéf skokanského úseku SLA Ján Tánczos mohol všetko vnímať akoby v živom prenose.Po rozdelení odišli z Dukly členovia bronzového tímu na ZOH v Albertville'92 Parma, Jež, pridal sa k nim Dluhoš, no ich rozlúčka nebola dôvodom pádu. O rok neskôr na MS vo Falune, aj so slovenským Švagerkom, sa zrodilo striebro. Tánczos uviedol viacero príčin poklesu.Pred dvoma rokmi sa odrazili skoky na lyžiach z absolútneho dna.myslí si Tánczos, ktorý pred rokom 1993 robil federálneho a po rozpade slovenského trénera pri reprezentácii.Za akési memento sa považovali mostíky na Králikoch. Podľa Tánczosa do zakonzervovanej podoby ich definitívne odsúdilo odrieknutie MSJ v roku 2000. Nedokončený skokanský areál sa stal synonymom neschopnosti a z toho sa odvinul aj definitívny nezáujem mesta Banská Bystrica zorganizovať MSJ v roku 2000.Bronzový na MS v Aténach'97 prekážkar Igor Kováč porovnal podmienky, ktoré po vzniku dvoch štátov vznikli.Kováč využíval podmienky v Čechách na tréningy a dlhé roky v Prahe pôsobil.Veľa kvalitných atlétov sa po rozdelení z banskobystrickej Dukly sťahovalo a vyrátal ich aj Kováč.