Škola si môže vybrať, aké písmo bude žiakov učiť,rozhodlo ministerstvo

Bratislava 10. júla (TASR) – Žiaci prvých ročníkov na základných školách nebudú musieť vedieť písať písaným spojitým písmom. Ministerstvo školstva zrušilo dodatok, ktorý to prikazoval. Informoval o tom minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Školy tak budú mať možnosť výberu písma, ktoré budú žiakov učiť.Podľa dodatku si žiaci prvého ročníka mali povinne osvojiť techniku písania písaného písma. To, či sa budú žiaci učiť aj iný typ písma, už malo byť v kompetencii školy. Voči zavedenému dodatku sa ozvali nesúhlasné názory, vznikla aj petícia, ktorá žiadala, aby si mohla škola vybrať, aké písmo bude žiakov učiť. Rezort školstva preto svoje rozhodnutie opäť konzultoval s odborníkmi.priblížil dnes Plavčan.Ako uviedol, presvedčili ho argumenty odborníkovdodal Plavčan s tým, že dodatkom akoby zabránili používaniu tohto typu písma. Žiaci tak po novom budú môcť písať aj písmom Comenia Script. Tento typ písma bol overovaný v Českej republike a podľa Plavčana bol oficiálne povolený na to, aby sa využíval v školách.Na jeseň tohto roka chce rezort školstva podľa Plavčana vypísať výzvu, aby školy spolu s ďalšími odborníkmi overovali aj ďalšie typy písma.