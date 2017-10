Škola v Dolnom Dubovom sídli už na treťom mieste

Na snímke deti sa hrajú v areáli základnej školy s materskou školou v obci Dolné Dubové pri Trnave v pondelok 30. októbra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Na snímke deti sa hrajú v areáli základnej školy s materskou školou v obci Dolné Dubové pri Trnave v pondelok 30. októbra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dolné Dubové 30. októbra (TASR) – Základná škola v Dolnom Dubovom pri Trnave sídli už na svojom treťom mieste. Kým v 19. storočí sa dolnodubovské deti učili na prebudovanej fare a od roku 1930 v dvojtriednej škole, v súčasnosti navštevujú objekt, ktorý donedávna slúžil ako materská škola a mal voľné kapacity. V jednej jeho časti doteraz predškoláci aj zostali.Historické anály uvádzajú mená dedinských učiteľov v Dolnom Dubovom od roku 1710. Keď napríklad v roku 1852 obec i škola vyhoreli, dekan Štefan Ujságh daroval cirkvi svoj vlastný dom pre umiestnenie fary a pôvodnú faru prispôsobil na školu a byt organistu. Na prilepšenie kantorského príjmu založil dokonca základinu 5000 zlatých. Dôležitým pre obec bol oddaný učiteľ Alois Bínovský. V Dubovom učil 32 rokov, od roku 1887 do roku 1919 a aj počas silnej maďarizácie učil deti po slovensky. Jeho rukami prešli generácie praprastarých mám a pradedov dnešných obyvateľov obce a tí na neho radi spomínali. Rovnako tak súčasní starí rodičia spomínajú na manželov Vilmu a Elemíra Halásovcov, ktorí sa nasťahovali do učiteľského bytu v roku 1946 a odišli stadiaľ až v roku 1979, keď dosiahli dôchodcovský vek.Halásovci zažili, keď v roku 1961 bol preložený druhý stupeň školy do susedných Kátloviec a v poslednom roku pôsobenia ich zastihlo aj ďalšie rozhodnutie nadriadených orgánov. V roku 1979 bola základná škola v Dolnom Dubovom zrušená úplne."Manželia Halásovci v Dubovom pôsobili nielen ako učitelia, ale aj ako prirodzené autority vo všetkých sférach spoločenského a kultúrneho života. Vilma Halásová viedla divadelný ochotnícky súbor, Elemír Halás sa podieľal na správe obce a na spolkovom živote. Po celé desaťročia pôsobenia v obci mali u obyvateľov veľkú vážnosť a rešpekt. Mladí aj starší obyvatelia Dolného Dubového ich mali radi, lebo im vedeli poradiť v každej životnej situácii," uvádza sa v monografii obce, ktorá vyšla v roku 2012 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky.Nové spoločenské pomery po roku 1989 priniesli so sebou aj potrebu znovuotvorenia aspoň málotriednej základnej školy, aby najmenší žiaci nemuseli podstupovať každodenné cestovanie. Vyučovanie bolo obnovené 1. septembra 1990. Riaditeľom sa stal Ivan Jablonický, učiteľkou Mária Jablonická. Vychovávateľkou v školskom klube bola Zlatica Čapkovičová. A práve ona od decembra 2008 sedí na riaditeľskej stoličke. Škola získala právnu subjektivitu a v súčasnosti funguje ako Základná škola s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec.