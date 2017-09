Školáci nemajú správne stravovacie návyky

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) – Slovákov trápi obezita. Nadhmotnosť majú asi dve tretiny dospelej populácie, z veľkej časti ohrozuje aj deti. Môže za to nevhodne zvolená strava i nedostatok pohybu, varujú odborníci.Ľuďom chýba zdravý návyk v stravovaní, začať s tým treba už od detstva.povedala Ľubomíra Fábryová, prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS). Za veľký problém označujú lekári aj jedenie sladených a vysmážaných jedál, za chybu považujú nedostatočnú konzumáciu čerstvého ovocia, zeleniny a rýb a strukovín.Situácia s obezitou na Slovensku kopíruje podľa Fábryovej celosvetový trend. Nadhmotnosť pritom spôsobuje rad pridružených ochorení, ako je cukrovka, problémy so srdcom, obličkami, tráviacim traktom, súvisí aj s vyšším rizikom rakoviny.vysvetlila Ivana Bednářová Častvajová, zakladateľka projektu Pestrá strava. Ten už štvrtý rok funguje v Česku a je do neho zapojených vyše 200 škôl. Jeho prvý ročník začína aj na Slovensku, zameraný je na základné školy.Bednářová Častvajová tvrdí, že mnoho detí má k zdravým jedlám odpor. Problém vidí v jeho zlom ochutení či servírovaní.vysvetlila. Odporúča vyhnúť sa potravinám obsahujúce umelé farbivá, sladidlá či glutamany (označované E kódmi).Zdravú verziu jedál podporuje aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten však pripomína, že rodičia by pri snahe žiť zdravo nemali u detí zabúdať na rýchle kalórie, ktoré majú podľa hygienikov napríklad miesto v desiatovom balíčku.radí ÚVZ SR s tým, že pre detský vek je potreba rýchlych kalórií charakteristická. Sladené nápoje však hygienici označili za nevhodné – obsahujú príliš veľa jednoduchých cukrov a zbytočne zvyšujú príjem energie.Kvalitná desiata by mala napríklad pozostávať z celozrnného pečiva, nátierky alebo syra, zo zeleniny a ovocia a nesladeného nápoja (bylinkový, ovocný čaj, citronáda). Dieťa treba učiť pravidelnému pitnému režimu.Z minerálnych látok je pre vyvíjajúci sa organizmus najvýznamnejší vápnik, jeho zdrojom je mlieko a výrobky z neho, ako sú syry a jogurty. Preto by v rámci pestrosti stravy mali rodičia zaradiť na desiatu aj mlieko a mliečne výrobky. Z produktov sú veľmi hodnotné tie probiotické a acidofilné.Projekt Pestrá strava už pilotne vyskúšali tri základné školy na Slovensku. Výživoví poradcovia sa chystajú oslovovať aj tie ostatné. Zdravé potraviny by mal do nich zadarmo dodávať sponzor, výživových poradcov treba zaplatiť. Tí poskytujú školám zdravé recepty, kurzy varenia pre jedálne aj konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov. Poradcovia organizujú i projektové dni, kde spolu so školákmi pripravujú nutrične vyvážené jedlá.