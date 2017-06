Školáci si dnes preberú koncoročné vysvedčenia, začínajú sa prázdniny

Na snímke žiaci pózujú s koncoročným vysvedčením. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Žiaci dnes prídu do školy v školskom roku 2016/2017 naposledy. Od podnelka 3. júla sa im začínajú letné prázdniny. Tie potrvajú do 31. augusta. Školáci sa do lavíc vrátia v pondelok 4. septembra.Dnes sa budú v školách rozdávať koncoročné vysvedčenia. Tie si prevezme 433.465 žiakov základných škôl, 210.837 stredoškolákov a 33.293 žiakov špeciálnych škôl.