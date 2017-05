Školáci v Trnave hlasujú, ako bude vyzerať prázdninová mena trnka

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Trnava 9. mája (TASR) – Trnavskí školáci rozhodujú hlasovaním o tom, akú podobu bude mať prázdninová detská mena trnka (TRNavská KorunA). Vyberajú zo štyroch návrhov na 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 trniek, ktoré vypracovali ich rovesníci. Trnka bude platná v lete počas projektu MiniTrnava-mesto detí.Radnica vypísala súťaž o najlepší výtvarný návrh na sériu bankoviek na začiatku roka. Prihlásených bolo niekoľko desiatok návrhov, do hlasovania odborná porota posunula štyri série. Medzi najčastejšími motívmi boli mestská veža, hradby, znak mesta či súsošie Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí, ale aj prvky ako futbalový klub Spartak či bicykle.Projekt MiniTrnava je inšpirovaný projektmi v zahraničí, predovšetkým nemeckým Mini-München (Mníchov) a českou MiniPlzňou, kde úspešne fungujú. Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré pripravuje projekt tohto druhu a rozsahu.Počas troch prázdninových týždňov budú mať deti vo veku od osem do 15 rokov možnosť prísť do miniTrnavy a tráviť tam dni ako jej občania, pričom nebude potrebné vopred sa prihlasovať a počet účastníkov je neobmedzený.informoval hovorca mesta Pavol Tomašovič.