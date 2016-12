Školákov na priechodoch strážia dobrovoľníci vo veku ich babičiek

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Senica 26. decembra (TASR) – Už jedenásť rokov ochraňujú senických školákov dobrovoľníci vo veku ich babičiek a dedkov. Stoja každý deň školského vyučovania ráno pred školami na priechodoch pre chodcov a strážia, aby sa deťom na ceste nič nestalo.So službou v prospech najmenších prišla radnica v Senici v roku 2005. Najskôr určila na prácu nezamestnaných, zapojených do verejnoprospešných prác, to sa však neukázalo ako úplne schodná cesta. Informovala o tom Lucia Vajdová zo senickej radnice.Po krátkom čase nahradili týchto ľudí seniori a slúžia každý deň od 7.00 do 8.00 h vystrojení reflexnou vestou s nápisom Škola a terčíkom na svojich miestach pred školami dodnes. Aktuálne ich je v službe 28 a sú zamestnancami Mestskej polície Senica.Povolenie regulovať premávku seniorom vystavil dopravný inšpektorát, radnica, rodičia, deti, mestská polícia i vedenia školských zariadení sú s týmto opatrením spokojní. Seniori si vykonávajú svoju prácu zodpovedne, považujú ju za možnosť sebarealizácie v dôchodcovskom veku a tiež oceňujú možnosť privyrobiť si. Ich prácu ocenil aj primátor mesta Branislav Grimm, ktorý ich všetkých prijal v predvianočnom období na radnici.