Školám chýba väčšina učebníc, priznala ministerka školstva Lubyová

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenským školám chýba prvý mesiac nového školského roku 59 percent učebníc.povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).Šéfka rezortu avizovala, že ďalšie učebnice by mohli do škôl prísť v novembri.uviedla Lubyová s tým, že za spomínanú sumu sa dajú kúpiť stotisíce kusov.Situácia s chýbajúcimi učebnicami sa opakuje každoročne. Ministerka to vysvetľuje možnosťami štátneho rozpočtu aj pravidlami hospodárenia s učebnicami v školách.skonštatovala Lubyová.Ministerka verí, že na budúci rok bude situácia lepšia a učebnice chýbať nebudú. Pripomenula, že parlament tento mesiac prijal novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala nákup učebníc zjednodušiť.