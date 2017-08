Škôlka pre integráciu rómskych detí v Lučenci zatiaľ nevznikne

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Lučenec 10. augusta (TASR) – Predškolské zariadenie pre integráciu detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré chcela samospráva Lučenca vytvoriť rekonštrukciou svojej budovy na Rázusovej ulici, zatiaľ nevznikne. Dôvodom je vysoké spolufinancovanie v rámci projektovej výzvy, z ktorej chcelo mesto získať časť prostriedkov. Podľa primátorky Alexandry Pivkovej by ich spoluúčasť bola takmer 332.000 eur z celkovej sumy zhruba 546.000 eur.uviedla primátorka. Mesto sa však podľa jej slov plánuje zapojiť do nasledujúcej výzvy, ktorú očakávajú a vedia, že by mohla mať lepšie podmienky.dodala Pivková s tým, že mesto neuvažuje o využití spomínanej budovy na iné účely.V prípade úspechu v rámci ďalšej výzvy by podľa projektu v zrekonštruovanom objekte mali vzniknúť dve triedy so spálňou a hygienickým zázemím. Celková kapacita zariadenia má byť 32 detí, prvá trieda bude určená pre 13 a druhá pre 19 detí.