Škôlky a školy môžu získať grant na šetrenie energiou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Trnava 1. júna (TASR) - Obecné a mestské materské a základné školy v ležiace v okruhu najviac 30 kilometrov od jadrových, vodných či tepelných elektrární patriacich spoločnosti Slovenské elektrárne sa môžu prihlásiť do grantového programu Ekoobec 2018: Ekoškola na dosah. Na projekty šetrenia energiou môžu získať až 2000 eur. Informovala o tom spoločnosť Slovenské elektrárne.Za prostriedky je možné realizovať obnovu svojich priestorov – inštalovať napríklad úsporné interiérové či exteriérové LED osvetlenie, fotovoltické panely na výrobu elektriny či nový zdroj vykurovania. Slovenské elektrárne financujú grantový program Ekoobec prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis už siedmy rok. Tento rok je na projekty určených 20.000 eur.uviedol Miroslav Šarišský, manažér externých vzťahov v Slovenských elektrárňach.Projekty môžu obce a mestá prihlasovať do 15. júna na stránke www.darca.sk. Prihlášky bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov - zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, Nadácie Pontis a odborných partnerov. Výsledky budú známe do konca júna 2018.