Škôlky v Michalovciach budú otvorené aj v lete

Michalovce 29. mája (TASR) – Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce budú v prevádzke aj počas letných prázdnin, pre deti základných škôl (ZŠ) totiž pripravili denné tábory. Odbor školstva a športu Mestského úradu v Michalovciach o tom informuje na webovej stránke mesta.Prvé dva týždne letných prázdnin bude v prevádzke sedem predškolských zariadení. Druhé dva týždne, do 31. júla, budú fungovať dve škôlky a od 1. do 18. augusta len jedna. Po tomto dátume už nebude otvorená žiadna MŠ z dôvodu prípravy nového školského roka. Viac informácií o prevádzke môžu rodičia získať od riaditeliek.Odbor školstva zároveň upozorňuje na možnosť využitia voľného času počas denných táborov vo všetkých základných školách, ktoré sú v pôsobnosti mesta. K dispozícii je sedem termínov, ide o týždenné turnusy. Prvý sa začína 3. júla, posledný 14. augusta.Deti na letnú dochádzku v MŠ a na denné tábory je potrebné nahlásiť na príslušnom riaditeľstve školy najneskôr do 23. júna.