Škôlky v Rači prijali 71 percent zo všetkých prihlásených detí

Bratislava 11. júna (TASR) - V tomto roku bolo do materských škôl v bratislavskej Rači podaných celkovo 379 prihlášok, pričom až 268 detí sa podarilo umiestniť. Predstavuje to teda 71-percentnú úspešnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa starostu Rače Eva Miklánková.priblížila Miklánková. Uvedené počty sú datované k 31. máju a môžu sa ešte meniť v zmysle prijatia ďalších detí.Račianska samospráva tvrdí, že uvedené čísla hovoria o stúpajúcom trende umiestňovania detí do tunajších predškolských zariadení. Kým v roku 2015 to bolo niečo viac ako 60 percent, tento rok je to o desať percent viac.uviedol starosta Rače Peter Pilinský.Mestská časť sa rozhodla ešte kúpiť schátranú budovu bývalého sanatória na Novohorskej ulici, ktorú chce kompletne zrekonštruovať a už v septembri 2018 tu otvoriť novú materskú školu so štyrmi triedami. Rača požiadala na rekonštrukciu budovy o dotáciu ministerstvo pôdohospodárstva a v súčasnosti je projekt predmetom odborného posudzovania.podotkol Pilinský. V súčasnosti sa dokončujú aj posledné práce na škôlke Pri Šajbách, ktorá od septembra bude fungovať v nových priestoroch a s väčším počtom detí.Kritériom na prijatie detí do materskej školy sú podľa Rače predovšetkým dovŕšenie veku troch rokov a trvalé bydlisko v obvode, kde sa škôlka nachádza. Uprednostňovaní bývajú predškoláci a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.spresnila Miklánková.