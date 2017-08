Školská taška nemá byť príliš veľká ani ťažká

Školáci. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 30. augusta (TASR) - Pri výbere školskej tašky treba myslieť na viacero kritérií, aby sa dieťa vyhlo bolestiam chrbta či poškodeniu pohybového aparátu. Ak dieťa nemá správnu tašku, začne sa podľa rehabilitačnej lekárky časom sťažovať na napätie svalstva, bolesti chrbta, pliec či hlavy, mravčenie či znecitlivenie ramien a bude mať začervenané pruhy na pleciach.približuje rehabilitačná lekárka Dagmar Lizáková z bratislavskej Polikliniky Falck Radlinského. Prvoradá je preto primeraná veľkosť tašky s ohľadom na vek, výšku a hmotnosť dieťaťa. Popruhy by mali byť polstrované a dostatočne široké, spodný okraj batoha má končiť tesne nad pásom dieťaťa a nie visieť nad zadkom.Odborníčka tiež odporúča všímať si, či má taška tvarovaný rám alebo nastaviteľný bedrový popruh, aby hmotnosť plného batohu spočívala na panve, nie na pleciach a chrbtici. Pre pohodlné nosenie by mala byť zadná časť batoha vystužená, optimálne z priedušného materiálu, a dno pevné a stabilné. Pre bezpečnú viditeľnosť sú vhodné reflexné prvky, ktoré pokiaľ nie sú súčasťou tašky, sa dajú dokúpiť.Príliš ťažká taška môže prispieť k nesprávnemu držaniu tela.vysvetlila Lizáková. Celková hmotnosť naplneného batoha by mala byť približne do desať percent hmotnosti dieťaťa a nemala by presiahnuť 15 percent.Okrem typu a váhy batoha záleží aj na spôsobe nosenia. Optimálne je to na oboch pleciach s primerane nastavenými popruhmi.doplnila rehabilitačná lekárka. Pri ťažkých bremenách sa dieťa aj viac predkláňa, až si na to zvykne a hrbí sa bežne – vtedy sa zvýrazní hrudná kyfóza. Ak sa takýto stav nerieši, zdravotné ťažkosti sa odstraňujú komplikovanejšie.