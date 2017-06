Školské jedálne budú čoskoro soliť menej, štát zmení usmernenia

Ilustračné foto. Foto: TASR / AP Foto: TASR / AP

Bratislava 21. júna (TASR) - Kuchárky budú v školských jedálňach soliť menej ako doteraz, zmeny v praxi nastanú zrejme začiatkom budúceho roka. Tvrdí to ministerstvo školstva v reakcii na výsledky kontrol hygienikov, tie ukázali na presolené jedlá škôlkarov. Má ísť o plánovanú aktualizáciu usmernenia.Školské jedálne už teraz vážia soľ pri príprave jedla, riadia sa takzvanými materiálno-spotrebnými normami pre školské stravovanie.povedala hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová. Zmenené usmernenie má podľa nej na to reagovať, momentálne sa na ňom pracuje.Najvyšší obsah skrytej soli sa nachádza napríklad v syroch či pečive. Ministerstvo školstva je názoru, že niektorí potravinári reagujú na potreby malých stravníkov nedostatočne.uviedla Skokanová.Ministerstvo školstva podľa nej víta aktivitu rezortu pôdohospodárstva, ten pripravuje takzvaný Národný potravinový katalóg, verejným obstarávateľom nakupujúcim potraviny za štátne financie bude núkať. Výsledky kontrol hygienikov chce rezort školstva prebrať s vedúcimi školských jedální.Obed detí by mal v priemere obsahovať 0,7 gramu soli a pokrývať 35 percent ich celodenného príjmu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva skontrolovali v čase od 20. do 31. marca 80 obedov vo vybraných predškolských zariadeniach po celom Slovensku, pod limitom odporúčanej dávky boli iba tri vzorky. V najvyššom počte vzoriek (26 obedov) bol limit prekročený o 100 až 200 percent, v druhom najvyššom (19 obedov) o 300 až 400 percent.